Dziś około godziny 13:00 w Koszalinie, na stacji Politechnika, maszynista jednego z pociągów zauważył leżący na torach przedmiot i zawiadomił policję. Według ustaleń służb, był to przewód światłowodu.
Około godziny 13.30 na wysokości ul. Kwiatkowskiego, na stacji Politechnika, maszynista zauważył przewód koloru pomarańczowego i zadzwonił na numer alarmowy
— przekazała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że jest to przewód światłowodu, który jest przygotowany do zainstalowania. Ruch pociągów odbywał się normalnie i nie ma żadnych opóźnień
— dodała Sreberska.
Akty dywersji na kolei
Do aktów dywersji na kolei doszło w ubiegłym tygodniu na trasie Warszawa – Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.
W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746496-podejrzany-przedmiot-na-torach-stacji-w-koszalinie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.