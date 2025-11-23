Podejrzany przedmiot na torach stacji w Koszalinie! Maszynista jednego z pociągów zaalarmował funkcjonariuszy policji

Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Dziś około godziny 13:00 w Koszalinie, na stacji Politechnika, maszynista jednego z pociągów zauważył leżący na torach przedmiot i zawiadomił policję. Według ustaleń służb, był to przewód światłowodu.

Około godziny 13.30 na wysokości ul. Kwiatkowskiego, na stacji Politechnika, maszynista zauważył przewód koloru pomarańczowego i zadzwonił na numer alarmowy

— przekazała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze policji zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Na chwilę obecną mamy potwierdzenie, że jest to przewód światłowodu, który jest przygotowany do zainstalowania. Ruch pociągów odbywał się normalnie i nie ma żadnych opóźnień

— dodała Sreberska.

Akty dywersji na kolei

Do aktów dywersji na kolei doszło w ubiegłym tygodniu na trasie Warszawa – Dorohusk. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

aja/PAP

