Policja z warszawskiego Bemowa poszukuje zaginionej Joanny Tomaszewskiej. 22 listopada ok. godz. 9:30 wyszła z mieszkania przy ul. Tkaczy i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.
Zaginiona ma 175 cm wzrostu, średnią budowę ciała, włosy blond do ramion i pieprzyk pod nosem.
Kiedy wyszła z domu, była ubrana w czrne pikowane palto za kolano, długie, ciemne spodnie, jasnobrązowe buty na koturnie i jasną czapkę zimową.
Pani Joanna jest managerem w Stowarzyszeniu im. Ludwiga van Beethovena.
Jak pomóc odnaleźć panią Joannę?
Policjanci z komisariatu Warszawa Bemowo proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą coś o losie pani Joanny, widzieli kobietę w ostatnim czasie lub znają jej miejsce pobytu.
Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo, tel. 47 723 25 88
— czytamy w komunikacie.
aja/wola.policja.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746494-zaginela-pani-joanna-z-warszawy-policja-prosi-o-kontakt
