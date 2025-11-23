Zaginęła Joanna Tomaszewska z warszawskiego Bemowa. Od wczorajszego poranka nie wróciła do domu! Policja prosi o kontakt

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria/FB: Joanna Tomaszewska
Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria/FB: Joanna Tomaszewska

Policja z warszawskiego Bemowa poszukuje zaginionej Joanny Tomaszewskiej. 22 listopada ok. godz. 9:30 wyszła z mieszkania przy ul. Tkaczy i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginiona ma 175 cm wzrostu, średnią budowę ciała, włosy blond do ramion i pieprzyk pod nosem.

Kiedy wyszła z domu, była ubrana w czrne pikowane palto za kolano, długie, ciemne spodnie, jasnobrązowe buty na koturnie i jasną czapkę zimową.

Pani Joanna jest managerem w Stowarzyszeniu im. Ludwiga van Beethovena. Jego założycielką jest zmarła niedawno Elżbieta Penderecka.

Joanna Tomaszewska / autor: wola.policja.gov.pl
Joanna Tomaszewska / autor: wola.policja.gov.pl

Joanna Tomaszewska / autor: wola.policja.gov.pl
Joanna Tomaszewska / autor: wola.policja.gov.pl

Jak pomóc odnaleźć panią Joannę?

Policjanci z komisariatu Warszawa Bemowo proszą o kontakt wszystkich, którzy wiedzą coś o losie pani Joanny, widzieli kobietę w ostatnim czasie lub znają jej miejsce pobytu.

Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo, tel. 47 723 25 88

— czytamy w komunikacie.

aja/wola.policja.gov.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych