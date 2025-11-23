„Najbliższej nocy należy spodziewać się temperatury do minus 15 st. C i mgieł ograniczających widzialność do 300 m” – poinformowała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. W związku z tym Instytut wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem, zamieciami i silnym wiatrem.
Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite. Jedynie na zachodzie i na północnym zachodzie większe przejaśnienie i rozpogodzenie. Miejscami nadal występować będą opady śniegu, a na wschodzie i na południu kraju opady o natężeniu umiarkowanym. W drugiej połowie dnia na Mazowszu i na Podlasiu prognozowany jest lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.
Temperatura maksymalna od minus 3 st. C do 1 st. C na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam około minus 4 st. C, a na zachodzie minus 6 st. C. Wiatr słaby, na Wybrzeżu okresami umiarkowany, i przeważnie z kierunków północnych i wschodnich. Na północnym zachodzie miejscami z południa.
Najbliższej nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Na południu kraju pojawią się rozpogodzenia. Nadal będą występowały opady śniegu, ale raczej słabe. W Bieszczadach synoptycy prognozują przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, na pozostałym obszarze – o około 1-2 cm. Lokalnie pojawią się marznące mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200-300 m. Mogą się pojawić na południu, wschodzie i na północy, więc lokalnie.
Uwaga na mróz i zamiecie!
Temperatura w najchłodniejszym momencie wyniesie od minus 11 st. C na południu do około minus 6-7 st. C na zachodzie, na północy i w centrum kraju. Najcieplej na wschodzie – minus 3 st. C – i lokalnie nad morzem – minus 1 st. C. Chłodniej będzie na Podhalu, około minus 15 st. C.
Instytut wydał także ostrzeżenia dla południowej części kraju przed silnym mrozem, zamieciami i silnym wiatrem.
Na południu województwa śląskiego i części Małopolski prognozowane są ostrzeżenia I stopnia przed zamieciami śnieżnymi, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południa i południowego zachodu. Będą one obowiązywały jutro od godz. 2.00 do godz. 11.00.
Dla południa woj. małopolskiego są też ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem. Synoptycy ostrzegają, że temperatura w nocy może tam wynieść około minus 15 st. C, a wiatr może osiągnąć prędkość od 10 km/h do 15 km/h, nad ranem – do 20 km/h, a w porywach do 60 km/h. Alerty te mają obowiązywać od niedzieli od godz. 23.00 do poniedziałku do godz. 8.30.
W południowo-wschodniej części Małopolski i na południu Podkarpacia będą obowiązywały ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, wiejącego z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenie będzie aktualne w jutro od godz. 5.00 do godz. 22.00. Na tym samym obszarze jest również ostrzeżenie II stopnia przed zamieciami śnieżnymi spowodowanymi opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa i południowego zachodu. W tym przypadku alerty będą obowiązywały w poniedziałek od godz. 2.00 do godz. 16.00.
Rano pojawią się mgły
Jutro zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Nadal będą opady śniegu, ale raczej słabe. Rano pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 300 m, ale one stopniowo powinny się podnosić.
Temperatura maksymalna wyniesie od minus 2 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C lokalnie na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, niekiedy porywisty na południu kraju, zwłaszcza w obszarach podgórskich, w porywach do około 75 km/h.
W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie przeważnie duże. Na zachodzie przejaśnienia. W całym kraju przewidziane są również opady, głównie śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i w deszcz, a miejscami – marznący deszcz. Temperatura wyniesie od około minus 4 st. C na północnym wschodzie do około 0 st. C na zachodzie i 1 st. C lokalnie nad morzem. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich, zwłaszcza Karpat, tutaj około minus 5 st. C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, na południu w porywach do około 55 km/h.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746484-czeka-nas-mrozna-noc-temperatura-spadnie-do-minus-15-st-c
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.