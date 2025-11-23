„Są sprawy, które wymagają pilnej reakcji. To, co mieliśmy poprzednio do powiedzenia, czyli przedstawienie krok po kroku, jak nieprawdziwe i zmanipulowane są zarzuty wobec Muzeum „Pamięć i Tożsamość” oraz wobec Fundacji „Lux Veritatis”, to już pokazaliśmy w raporcie. Teraz chcemy pokazać, na czym polega manipulacja stosowana przez rządzących czy też niszczycieli Muzeum we współpracy z mediami, które z nimi współdziałają w tworzeniu nieprawdziwego obrazu” – powiedział prof. Janusz Kawecki, przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja, na antenie Radia Maryja.
„Manipulacja rządzących”
Zespół Wspierania Radia Maryja przygotował stanowisko w sprawie wydanego wcześniej Raportu Zespołu Wspierania Radia Maryja dotyczącego bezzasadności zarzutów w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jak zaznaczył prof. Janusz Kawecki, „są sprawy, które wymagają pilnej reakcji”.
To, co mieliśmy poprzednio do powiedzenia, czyli przedstawienie krok po kroku, jak nieprawdziwe i zmanipulowane są zarzuty wobec Muzeum „Pamięć i Tożsamość” oraz wobec Fundacji „Lux Veritatis”, to już pokazaliśmy w raporcie. Kto przeczyta raport, zauważy, iż w jego prezentacjach pojawiają się pewne regularności. Owe regularności może nie każdy zauważy, jak czyta go pierwszy raz, natomiast one obecnie także występują i chcemy na tym przykładzie – ale przywołując wcześniejsze – pokazać, na czym polega manipulacja stosowana przez rządzących czy też niszczycieli Muzeum we współpracy z mediami, które z nimi współdziałają w tworzeniu nieprawdziwego obrazu
— podkreślił prof. Janusz Kawecki.
Nieprawdziwy obraz Muzeum
Gość Radia Maryja przedstawił, na czym polega tworzenie nieprawdziwego obrazu toruńskiego Muzeum.
Z jednej strony chcą narzucić kłamliwą, zmanipulowaną interpretację wydarzeń, które niby uzasadniają to niszczenie Muzeum. Drugi cel jest taki, aby nie tylko wpłynąć na opinię publiczną, publikując w mediach pewne kwestie wnoszone przez Muzeum, ale również by w pewnym stopniu – tak nam się wydaje – wpłynąć na podejmujących decyzje. Przedstawiamy to w naszym stanowisku, przywołując już znane fakty, takie jak pierwszy pozew, który był poprzedzony zmanipulowaną audycją wyemitowaną przez TVP w likwidacji
— wskazał prof. Janusz Kawecki.
Próba wpłynięcia na decyzję sądu
Przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja zwrócił uwagę na fakt, że istotną kwestią jest to, aby dziennikarze poznali argumenty pozwanego – a więc Fundacji „Lux Veritatis” – zamiast tylko opierać się na argumentach przedstawianych przez resort kultury.
Niestety, dziennikarze TVN24 nie dostosowali się do tej prośby, tak więc 20 listopada wyemitowali program z cyklu „Czarno na białym” pt.: „Ugody i pozew”. Każdy, kto zna nasz raport, wie, iż to jest zmanipulowane. Cel był jednak taki, by w tym środowisku, do którego jest skierowany TVN24 oraz media, które powtórzyły te kłamstwa, by one wpłynęły na opinię publiczną, a jednocześnie, ażeby wpłynąć na decyzję sądu. Mamy nadzieję, że pani sędzia, która jest wyznaczona do rozpatrzenia tej sprawy, nie będzie osobą podatną na manipulacje ze strony tych mediów. Mamy jednak – członkowie Zespołu – pewien niepokój, który budzi fakt, iż pani sędzia jest delegowana do rozpatrzenia spraw w sądzie okręgowym z sądu rejonowego i termin delegacji mija z końcem stycznia przyszłego roku, a więc minie już wkrótce
— zaznaczył prof. Janusz Kawecki.
Jak zauważył, najważniejsza jest kwestia samego zabezpieczenia w sprawie Fundacji „Lux Veritatis”.
Ono może wpłynąć na wstrzymanie działalności Fundacji „Lux Veritatis”, a przecież jest ona właścicielem Telewizji Trwam. Może to zatem wpłynąć na działalność Telewizji Trwam
— zwrócił uwagę.
