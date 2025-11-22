„W Tatrach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego i zalega świeży śnieg. Niski pułap chmur ogranicza widzialność” – poinformowały służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).
W Zakopanem leżą 34 cm śniegu, czyli więcej niż na szczycie Kasprowego Wierchu, gdzie jest go 27 cm. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich spadło 40 cm śniegu.
Raki, czekan i lawinowe ABC
TPN podkreślił, że poruszanie się w takich warunkach wymaga oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, właściwego doboru trasy i korzystania z zimowego sprzętu – raków, czekana, kasku i lawinowego ABC – wraz z umiejętnością jego użycia.
W partiach reglowych zalega mokry i ciężki śnieg. Miejscami jest bardzo ślisko, część szlaków pozostaje nieprzetarta, a ich przebieg jest niewidoczny. Tatrzańskie stawy zaczęły zamarzać, jednak pokrywa lodu jest bardzo cienka. Służby TPN-u apelują, aby nie wchodzić na taflę.
Powyżej 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że pokrywa śnieżna jest ogólnie związana dobrze, choć na stromych stokach miejscami jedynie umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym. TOPR zwróciło uwagę, że głównym zagrożeniem jest przewiany śnieg tworzący tzw. deski nawianego śniegu i jego nawisy w rejonach grani. Śnieg ten jest słabo związany z podłożem, a prognozy przewidują dalsze opady połączone z wiatrem.
tt/PAP
