„Nie mogę powiedzieć, że odsyłają nas z kwitkiem, ponieważ nie nawiązują z nami żadnego kontaktu. Owszem, warunki są bardzo trudne, ale proszę spojrzeć na determinację tych ludzi. Przecież tutaj są ludzie, którzy są albo na urlopie, albo mają wolne. Oni przyszli wspomóc swoich kolegów” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Agnieszka Antosiewicz, przedstawicielka Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80.
Przedwczoraj nad ranem we francuskim gigancie motoryzacyjnym - Valeo - w Chrzanowie oraz w jego oddziałach w Trzebini i Mysłowicach rozpoczął się strajk generalny, który ma być kontynuowany również w samej Francji. Dziś doszło do zaostrzenia sytuacji, a na miejscu pojawiła się policja.
Kilkuset pracowników firmy domaga się m.in. poprawy warunków pracy, wzrostu wynagrodzeń (o 1 tys. zł) i zakończenia nacisków, które miały pojawić się w ostatnich dniach ze strony kierownictwa produkcji.
O ile wczoraj około 300 pracowników strajkowało na wszystkich trzech zmianach: porannej, popołudniowej i nocnej, gromadząc się przed bramą Valeo, by potem udać się do firmowej stołówki, dzisiaj obstawiono bramę wjazdową, blokując m.in. możliwość wjechania ciężarówek z zaopatrzeniem.
Postulaty
Agnieszka Antosiewicz z WZZ Sierpień 80 mówiła dla Telewizji wPolsce24 o tym, jakie postulaty wysuwają protestujący pracownicy.
Domagamy się przede wszystkim podniesienia naszej podstawy o tysiąc zł brutto. Dodatek czterobrygadowy u nas w firmie jest na tę chwilę w wysokości 280 zł brutto, co tak naprawdę jest kwotą śmieszną, ponieważ ci ludzie pracują w sobotę, niedzielę i święta. Chcemy, aby go podnieść do kwoty 600 zł. Chcemy też, aby w końcu wprowadzono dodatek stażowy, ponieważ jest taka sytuacja, że ludzie, którzy pracują tutaj 15 lat zarabiają nieraz te same pieniądze, co te osoby, które dopiero przyjdą do pracy
— powiedziała Agnieszka Antosiewicz.
Opowiadała też, jak firma podchodzi do postulatów Związku.
Nie mogę powiedzieć, że odsyłają nas z kwitkiem, ponieważ nie nawiązują z nami żadnego kontaktu. Owszem, warunki są bardzo trudne, ale proszę spojrzeć na determinację tych ludzi. Przecież tutaj są ludzie, którzy są albo na urlopie, albo mają wolne. Oni przyszli wspomóc swoich kolegów
— zaznaczyła.
Kto jest na proteście?
Antosiewicz tłumaczyła formę i sposób organizacji protestu.
Na tą chwilę, myślę, że będzie około 60-70 osób, ale też trzeba zaznaczyć, że w weekendy nie ma osób, które pracują od poniedziałku do piątku w systemie trzyzmianowym. Teraz mamy osoby, które pracują w systemie czterobrygadowym, więc tak naprawdę jest tutaj tylko jedna brygada, z jednej zmiany
— mówiła.
Firma zatrudnia 2200 osób plus 300 osób, ale to są osoby z agencji pracy
— dodała.
