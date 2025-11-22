W Podkarpackim służby walczą ze skutkami gwałtownej zimy. „Ciężki śnieg zalega na liniach energetycznych, a gałęzie spadają z drzew i zrywają linie” - przekazał rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja. Tylko przez ostatnie 12 godzin było ponad 800 zgłoszeń awarii. Ponad 75 tys. domostw nie ma prądu.
Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Wojciech Czanerle, z powodu intensywnych opadów śniegu około 75 tys. odbiorców pozbawionych jest prądu, najwięcej w rejonie: Krosna (30 tys.), Sanoka (15 tys.), Mielca (8 tys.), Rzeszowa (7,5 tys. ) i Leżajska (6,5 tys.).
Służby na bieżąco próbują usuwać awarie, ale nowe cały czas się pojawiają, bo ciężki śnieg zalega na liniach energetycznych, a gałęzie spadają z drzew i zrywają linie
— przekazał dyżurny.
Drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale występują lokalne utrudnienia. Tak jest m.in. w powiecie jasielskim w okolicach Nowego Żmigrodu.
Zgłoszeń awarii przybywa
Strażacy do tej pory interweniowali 775 razy. Najwięcej zgłoszeń odebrali z powiatów na południu Podkarpacia – jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego. Usuwają połamane drzewa i gałęzie leżące na jezdniach i chodnikach oraz liniach energetycznych.
Strażacy apelują do właścicieli, administratorów oraz zarządców obiektów, w szczególności wielkopowierzchniowych, handlowych, usługowych i magazynowych o kontrolę pokrywy śnieżnej na dachach.
Wilgotny, ciężki śnieg może stanowić znaczące dodatkowe obciążenie dla konstrukcji budowlanej, co w konsekwencji może prowadzić do jej zawalenia
— powiedział rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja.
Synoptycy spodziewają się kolejnych opadów śniegu, które mają się rozpocząć o północy z soboty na niedziele i potrwać do godz. 15 do jutra. W tym czasie może spaść około 15 cm śniegu.
