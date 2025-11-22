Bohaterska postawa kierowcy! Szybko zareagował, gdy do autobusu wtargnął pobudzony mężczyzna z niemowlęciem w samych śpioszkach

Zdjęcie ilustracyjne; Pan Grzegorz Małkiewicz / autor: Fratria/KMP Bydgoszcz
Podróż tym bydgoskim autobusem, gdzie wbiegł pobudzony i agresywny mężczyzna z niemowlęciem na rękach, które miało na sobie jedynie śpioszki, mogła skończyć się tragedią. Na szczęście kierowca pojazdu pan Grzegorz Małkiewicz szybko zadecydował o podjęciu stanowczej interwencji.

Wszystko wydarzyło się w nocy 16 listopada 2025 roku około godziny 3:20 na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Wówczas do autobusu komunikacji miejskiej wbiegł pobudzony i agresywny mężczyzna trzymający na rękach małe dziecko ubrane tylko w piżamkę.

Zdecydowana reakcja kierowcy

Widząc, że jego zachowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia niemowlęcia, kierowca Pan Grzegorz Małkiewicz, natychmiast podjął zdecydowaną interwencję. Zablokował drzwi autobusu, nakłonił mężczyznę do oddania chłopca, a następnie powiadomił służby.

Policjanci, którzy chwilę później przyjechali na miejsce zatrzymali agresora oraz zapewnili bezpieczeństwo dziecku, wzywając także służby medyczne. O zdarzeniu została powiadomiona również matka maleństwa. Decyzją ratowników niemowlę, a także zatrzymany trafili do szpitala na badania.

Dozór policyjny dla 30-latka

W konsekwencji 30-latek odpowie za narażenie chłopca na utratę życia lub zdrowia. Dziecku na szczęście nic się nie stało. Prokurator zastosował wobec 30-letniego sprawcy policyjny dozór. Mężczyzna ma również zakaz zbliżania się do chłopca, a także nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.

Doceniając postawę pana Grzegorza Małkiewicza, Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy młodszy inspektor Mariusz Gaik zaprosił go 20 listopada do komendy i podziękował za jego czujność, profesjonalizm i opanowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a także zdecydowaną reakcję. W dowód uznania wręczył mu list gratulacyjny, pamiątkową statuetkę oraz drobne upominki.

KMP Bydgoszcz

