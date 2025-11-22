Podróż tym bydgoskim autobusem, gdzie wbiegł pobudzony i agresywny mężczyzna z niemowlęciem na rękach, które miało na sobie jedynie śpioszki, mogła skończyć się tragedią. Na szczęście kierowca pojazdu pan Grzegorz Małkiewicz szybko zadecydował o podjęciu stanowczej interwencji.
Wszystko wydarzyło się w nocy 16 listopada 2025 roku około godziny 3:20 na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Wówczas do autobusu komunikacji miejskiej wbiegł pobudzony i agresywny mężczyzna trzymający na rękach małe dziecko ubrane tylko w piżamkę.
Zdecydowana reakcja kierowcy
Widząc, że jego zachowanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia niemowlęcia, kierowca Pan Grzegorz Małkiewicz, natychmiast podjął zdecydowaną interwencję. Zablokował drzwi autobusu, nakłonił mężczyznę do oddania chłopca, a następnie powiadomił służby.
Policjanci, którzy chwilę później przyjechali na miejsce zatrzymali agresora oraz zapewnili bezpieczeństwo dziecku, wzywając także służby medyczne. O zdarzeniu została powiadomiona również matka maleństwa. Decyzją ratowników niemowlę, a także zatrzymany trafili do szpitala na badania.
Dozór policyjny dla 30-latka
W konsekwencji 30-latek odpowie za narażenie chłopca na utratę życia lub zdrowia. Dziecku na szczęście nic się nie stało. Prokurator zastosował wobec 30-letniego sprawcy policyjny dozór. Mężczyzna ma również zakaz zbliżania się do chłopca, a także nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu.
Doceniając postawę pana Grzegorza Małkiewicza, Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy młodszy inspektor Mariusz Gaik zaprosił go 20 listopada do komendy i podziękował za jego czujność, profesjonalizm i opanowanie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a także zdecydowaną reakcję. W dowód uznania wręczył mu list gratulacyjny, pamiątkową statuetkę oraz drobne upominki.
tt/KMP Bydgoszcz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746401-kierowca-bydgoskiego-autobusu-bohatersko-uratowal-niemowle
