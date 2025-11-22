Lekarze w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach wykonali jedną z pierwszych na świecie implantacji nowej zastawki mitralnej metodą przezżylną. Zabieg przeprowadzili u 76-latka, dla którego klasyczna operacja była zbyt ryzykowna. Procedura zakończyła się sukcesem.
W katowickim szpitalu przeprowadzono siódmy na świecie zabieg wszczepienia najnowszej generacji zastawki mitralnej Saturn metodą przezżylną. Zabieg wykonał zespół III Oddziału Kardiologii pod kierownictwem prof. Wojciecha Wojakowskiego.
„Wszczepiliśmy zastawkę mitralną”
Procedura pozwoliła skutecznie leczyć 76-letniego pacjenta, który ze względu na choroby współistniejące nie kwalifikował się do tradycyjnej operacji na otwartym sercu. Ponadto budowa serca uniemożliwiała naprawę przezżylną standardową metodą brzeg do brzegu (klips mitralny).
Wszczepiliśmy zastawkę mitralną przez niewielkie, około półtoracentymetrowe nacięcie w pachwinie, wprowadzając cewnik do lewego przedsionka serca przez żyłę w pachwinie, a następnie przebijając się przez przegrodę między przedsionkami serca. Dzięki temu uniknęliśmy otwarcia klatki piersiowej i dużej ingerencji chirurgicznej
— wyjaśnił PAP lekarz kierujący prof. Wojakowski.
Ciężka niewydolność serca pacjenta
Pacjent od lat zmagał się z ciężką niewydolnością serca, dusznością oraz znacznym ograniczeniem codziennej aktywności. Przyczyną była bardzo zaawansowana niedomykalność zastawki mitralnej powodująca cofanie się krwi do lewego przedsionka i zaleganie płynu w płucach.
Wcześniejsze próby leczenia metodą przezskórnych klipsów okazały się nieskuteczne ze względu na specyficzną budowę zastawki. Nowa technologia, wprowadzona do użycia zaledwie kilka miesięcy temu, umożliwiła skuteczną implantację.
Ta konstrukcja ma zaawansowany system kotwiczenia i mniejsze wymagania anatomiczne. To sprawia, że można ją zastosować u znacznie większej liczby pacjentów. Na świecie wykonano dotąd zaledwie sześć takich zabiegów
— podkreślił kardiolog.
Wielospecjalistyczny zespół lekarzy
Procedura została przeprowadzona w zespole wielospecjalistycznym, w którym uczestniczyli anestezjolodzy, specjaliści echokardiografii, kardiolodzy interwencyjni i radiolodzy wykonujący tomografię serca. Gościnnie dołączył również prof. Torsten Vahl z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku – światowej klasy ekspert w dziedzinie strukturalnych chorób serca.
Stan pacjenta po zabiegu jest dobry. Ponieważ implantację wykonano przez niewielkie nacięcie w pachwinie, a klatka piersiowa nie była otwierana, chory nie doświadcza bólu ani długiego gojenia mostka, charakterystycznego dla operacji kardiochirurgicznych. Chory wkrótce trafi na rehabilitację kardiologiczną w Ustroniu.
Prof. Wojakowski zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zespół przygotuje do zabiegu kolejnych pacjentów.
Jeszcze niedawno nie mieliśmy nic do zaoferowania chorym, którzy nie mogli być operowani ani leczeni dotychczasowymi metodami. Teraz otwiera się przed nimi realna szansa na poprawę jakości ich życia
— podkreślił doktor.
Przede wszystkim cieszę się, że polskie ośrodki są traktowane jako równorzędne z zachodnimi partnerami w rozwoju nowych technologii medycznych umożliwiających pomoc cierpiącym pacjentom z wadami zastawek serca
— podsumował.
PAP
