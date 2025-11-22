Po aktach dywersji na polskiej kolei ruszyła operacja „Horyzont” i akcja policyjna pod kryptonimem Tor, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych podjęła postępowanie w sprawie incydentów.
Ruszyła operacja „Horyzont”, która ma zwiększyć bezpieczeństwo linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych oraz odstraszyć ewentualnych terrorystów.
Operacją zarządza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), które do dyspozycji ma maksymalnie 10 tys. żołnierzy z różnych rodzajów wojsk – w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, a także wojsk inżynieryjnych czy dronowych. W zależności od sytuacji to Dowództwo Operacyjne będzie decydować, gdzie i jakie siły rozmieścić.
Misja
Rzecznik Sztabu Generalnego WP płk Marek Pietrzak w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że rozpoczęcie operacji nie oznacza, że od piątku na dworcach i w innych miejscach przy kolei pojawią się tysiące uzbrojonych żołnierzy. Jak tłumaczył, misja została zaprojektowana w taki sposób, by wykonać ją jak najefektywniej z jak najmniejszym zaangażowaniem żołnierzy. Chodzi m.in. o działanie punktowe – czyli wydzielanie wojsk do monitorowania tych miejsc, które zostaną uznane przez ABW za wyjątkowo wrażliwe, czy przez inne służby za wyjątkowo podatne albo reagowanie na doniesienia o możliwych zagrożeniach.
Udział wojska w misji jest jednak kluczowy – zwrócił uwagę płk Pietrzak – m.in. ze względu na unikalne zdolności rozpoznawcze, jak np. dostęp do zaawansowanych dronów, którymi dysponuje wojsko, a nie dysponują inne służby.
Stanowisko Kosiniaka-Kamysza
Szef MON był pytany o operację „Horyzont” podczas briefingu w 34. Dywizjonie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu, gdzie uczestniczył w przekazaniu Siłom Zbrojnym RP przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica. Powiedział, że operacja została uruchomiona na podstawie postanowienia podpisanego dzień wcześniej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślił, że docenia dobrą współpracę i komunikację w tej sprawie z prezydentem.
Wyznaczonych do tej operacji jest do 10 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, zarówno z wojsk operacyjnych, jak i z wojsk obrony terytorialnej, różnych jednostek
-– powiedział Kosiniak-Kamysz.
Dodał, że w działania zostanie włączona również Żandarmeria Wojskowa „w celu wsparcia jednostek policji, jednostek podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji; zabezpieczenia infrastruktury krytycznej i podniesienia poziomu bezpieczeństwa”. Wiceszef MON zapowiedział także wzmocnienie działań cyberwojsk.
Tor
Komendant główny policji zarządził operację policyjną pod kryptonimem Tor. Funkcjonariusze będą patrolować tereny infrastruktury kolejowej, współpracując ze Strażą Ochrony Kolei i z wojskiem. Celem działań jest m.in. przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na terenie infrastruktury kolejowej oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych.
