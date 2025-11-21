W ataku Rosji na cywilów w Tarnopolu zginęła 7-letnia obywatelka Polski; nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Polka zamordowana w Ukrainie. Amelia. W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka”
— napisał Wewiór na platformie X .
Jak dodał, dziewczynka zginęła w nocy ze swoją mamą.
Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego
— zapewnił rzecznik MSZ.
Atak na Tarnopol
Do ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy doszło 19 listopada rano. W tym dniu wojska rosyjskie uderzyły w Ukrainę z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet.
W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary.
Dzisiaj liczba zabitych w ataku na Tarnopol wzrosła do 31 - ratownicy wydobyli tego dnia z gruzów ciała trzech osób, w tym dwojga dzieci. Ranne zostały 94 osoby.
Nadal za zaginione uważa się 13 osób. Ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 1367. dzień wojny na Ukrainie. Reuters: USA grożą Ukrainie ograniczeniem pomocy, jeśli nie przyjmie planu pokojowego
— Znamy pełen tekst projektu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy! „Niniejsze zasady ramowe określają warunki rozejmu”
— Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu ukraińskiego: Teraz jest jeden z najtrudniejszych momentów naszej historii
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746372-rosyjska-zbrodnia-7-letnia-polka-zginela-w-rosyjskim-ataku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.