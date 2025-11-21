Rosyjska zbrodnia! 7-letnia Polka zginęła w rosyjskim ataku na cywilów w Tarnopolu! MSZ ujawnia szczegóły sprawy

W ataku Rosji na cywilów w Tarnopolu zginęła 7-letnia obywatelka Polski. / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
W ataku Rosji na cywilów w Tarnopolu zginęła 7-letnia obywatelka Polski; nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Polka zamordowana w Ukrainie. Amelia. W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka”

— napisał Wewiór na platformie X .

Jak dodał, dziewczynka zginęła w nocy ze swoją mamą.

Nasza placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego

— zapewnił rzecznik MSZ.

Atak na Tarnopol

Do ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy doszło 19 listopada rano. W tym dniu wojska rosyjskie uderzyły w Ukrainę z zastosowaniem ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet.

W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne, w których wybuchły pożary.

Dzisiaj liczba zabitych w ataku na Tarnopol wzrosła do 31 - ratownicy wydobyli tego dnia z gruzów ciała trzech osób, w tym dwojga dzieci. Ranne zostały 94 osoby.

Nadal za zaginione uważa się 13 osób. Ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski.

as/PAP

