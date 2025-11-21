Dywizjon w Bytomiu (woj. śląskie) otrzymał nowe systemy przeciwlotnicze Pilica. „Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną Polski” - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że MON pracuje też nad wielkim programem związanym z obroną przeciwdronową.
Szef MON, w 34. Dywizjonie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu, wziął udział w przekazaniu do Wojska Polskiego seryjnego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica. To pierwszy z szesnastu seryjnych systemów, które Siły Zbrojne RP mają otrzymać zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ PILICA+.
Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego
— podkreślił szef MON podczas konferencji prasowej.
Zwrócił uwagę, że wielowarstwowość oznacza pozyskiwanie systemów obrony powietrznej o różnych zasięgach - od najkrótszych, czyli systemów Pilica i Pilica+ przez program Narew, aż do programu Wisła, w ramach którego wojsko otrzymuje systemy Patriot.
We wszystkich tych obszarach budujemy zintegrowaną obronę powietrzną
— podkreślił
Wielki program
Kosiniak-Kamysz powiedział, że o tym, jak bardzo dzisiaj potrzebujemy sprawnie działającego sprzętu i najlepiej wyszkolonych żołnierzy przekonujemy się każdej nocy, kiedy trwa atak na Ukrainę.
Obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza są stawiane w stan najwyższej gotowości
— powiedział Kosiniak-Kamysz.
Przekazał, że trwają też prace nad wielkim programem związanym z obroną przeciwdronową.
To będzie czwarty program w budowie zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego, wielki program, jeden z największych w Europie, bardzo innowacyjny. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze (…) to niedługo będziemy realizować program kolejnego poziomu obrony przeciwdronowej
— powiedział szef MON.
Pilica i Pilica+
Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica to element zestawu rakietowo-artyleryjskiego PILICA+ powstającego w ramach konsorcjum PGZ-Pilica+, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ).
System Pilica+ jest rozwinięciem podstawowej wersji PSR-A Pilica i został zaprojektowany jako najniższy szczebel warstwowej obrony powietrznej Polski; wykorzystuje armatę przeciwlotniczą kalibru 23 mm i pociski przeciwlotnicze Piorun. Jego zadaniem jest ochrona wojsk oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami powietrznymi, tj. samolotami, śmigłowcami, bezzałogowymi statkami powietrznymi czy pociskami manewrującymi. Docelowo systemy Pilica+ mają zostać doposażone w brytyjskie pociski przeciwlotnicze CAMM.
