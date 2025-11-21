Systemy przeciwlotnicze Pilica dla dywizjonu w Bytomiu. Szef MON: Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną Polski

  • Kraj
  • opublikowano:
Kosiniak-Kamysz zapowiedział budowę wielowarstwowej obrony powietrznej Polski. / autor: PAP/Art Service
Kosiniak-Kamysz zapowiedział budowę wielowarstwowej obrony powietrznej Polski. / autor: PAP/Art Service

Dywizjon w Bytomiu (woj. śląskie) otrzymał nowe systemy przeciwlotnicze Pilica. „Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną Polski” - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że MON pracuje też nad wielkim programem związanym z obroną przeciwdronową.

Szef MON, w 34. Dywizjonie Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu, wziął udział w przekazaniu do Wojska Polskiego seryjnego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica. To pierwszy z szesnastu seryjnych systemów, które Siły Zbrojne RP mają otrzymać zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ PILICA+.

Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego

— podkreślił szef MON podczas konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że wielowarstwowość oznacza pozyskiwanie systemów obrony powietrznej o różnych zasięgach - od najkrótszych, czyli systemów Pilica i Pilica+ przez program Narew, aż do programu Wisła, w ramach którego wojsko otrzymuje systemy Patriot.

We wszystkich tych obszarach budujemy zintegrowaną obronę powietrzną

— podkreślił

Wielki program

Kosiniak-Kamysz powiedział, że o tym, jak bardzo dzisiaj potrzebujemy sprawnie działającego sprzętu i najlepiej wyszkolonych żołnierzy przekonujemy się każdej nocy, kiedy trwa atak na Ukrainę.

Obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza są stawiane w stan najwyższej gotowości

— powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przekazał, że trwają też prace nad wielkim programem związanym z obroną przeciwdronową.

To będzie czwarty program w budowie zintegrowanej obrony powietrznej państwa polskiego, wielki program, jeden z największych w Europie, bardzo innowacyjny. Myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze (…) to niedługo będziemy realizować program kolejnego poziomu obrony przeciwdronowej

— powiedział szef MON.

Pilica i Pilica+

Przeciwlotniczy system rakietowo-artyleryjski Pilica to element zestawu rakietowo-artyleryjskiego PILICA+ powstającego w ramach konsorcjum PGZ-Pilica+, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ).

System Pilica+ jest rozwinięciem podstawowej wersji PSR-A Pilica i został zaprojektowany jako najniższy szczebel warstwowej obrony powietrznej Polski; wykorzystuje armatę przeciwlotniczą kalibru 23 mm i pociski przeciwlotnicze Piorun. Jego zadaniem jest ochrona wojsk oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami powietrznymi, tj. samolotami, śmigłowcami, bezzałogowymi statkami powietrznymi czy pociskami manewrującymi. Docelowo systemy Pilica+ mają zostać doposażone w brytyjskie pociski przeciwlotnicze CAMM.

CZYTAJ TAKŻE:

Kolejna dostawa 21 samobieżnych armatohaubic K9 trafiła do Wojska Polskiego! Szef MON: Nasi artylerzyści mają już ich łącznie ponad 200

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Prezydent Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu wojska w ramach operacji „Horyzont”

Siły Zbrojne RP wesprą w działaniach prewencyjnych m.in. policję. Kosiniak-Kamysz: Wzmocnimy bezpieczeństwo w infrastrukturze kolejowej

Operacja pod kryptonimem „Horyzont”. Gen. Kukuła: Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych