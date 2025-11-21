Śledztwo ws. aktów dywersji. Zatrzymane osoby zostały zwolnione z aresztu. Jednej postawiono zarzut ukrywania dokumentów

"Trzy zostały zwolnione, a jedna usłyszała zarzut ukrywania dokumentów" - poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. / autor: PAP/Leszek Szymański
"Trzy zostały zwolnione, a jedna usłyszała zarzut ukrywania dokumentów" - poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. / autor: PAP/Leszek Szymański

W ramach śledztwa dotyczącego aktów dywersji zatrzymano cztery osoby. Trzy zostały zwolnione, a jedna usłyszała zarzut ukrywania dokumentów” - poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Przekazał, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali te osoby 18 listopada.

Zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do przedstawienia im zarzutów dotyczących udziału w aktach dywersji z 15–16 listopada 2025 r. Po przesłuchaniu w charakterze świadków trzy z czterech osób zostały zwolnione

— zaznaczył prok. Nowak.

Dodał, że jednej z zatrzymanych osób (M. Ch.) prokurator przedstawił zarzut niezwiązany z aktami dywersji.

Zarzut dotyczy ukrywania dokumentów (w tym rosyjskich paszportów), którymi podejrzany nie miał prawa wyłącznie rozporządzać

— wyjaśnił rzecznik prokuratury.

Z uwagi na brak stałego miejsca pobytu podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek ten nie został uwzględniony.

Decyzja co do ewentualnego zażalenia zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem

— zaznaczył prok. Nowak.

Akty dywersji

Na trasie Warszawa – Dorohusk doszło do aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Postępowanie w tych sprawach podjęła także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która powiadomi o tym Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

Prokuratura stawia w tej sprawie zarzuty dwóm obywatelom Ukrainy: Ołeksandrowi K. (39 lat) i Jewhenijowi I. (41 lat). Dotyczą one dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów – dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.

Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że mężczyźni mają zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu ze sobą, ale również z innymi nieustalonymi osobami. Białoruskiemu charge d’affaires została przekazana nota z wnioskiem o wydanie obu mężczyzn.

