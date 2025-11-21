Kolejny protest rolników! Wyszli na ulice w wielkopolskiej miejscowości Krąpiel, blokując ruch. Chcą ochrony rodzinnych gospodarstw domowych

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Rolnicy w miejscowości Krąpiel (Wielkopolska) zorganizowali demonstrację w obronie rodzinnych gospodarstw domowych.

W ramach protestu rolnicy pojawili się na przejściu dla pieszych przy drodze krajowej nr 10, przepuszczając co pewien czas kolejne samochody. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Celem protestu jest ukazanie, że polska wieś wymaga systemowego wsparcia ze strony rządu, a nie tylko działań doraźnych, jak na przykład kredyty. Protestujący domagają się, aby ich głos był uwzględniany przy tworzeniu polityki rolnej.

tkwl/tygodnik-rolniczy.pl

