Rolnicy w miejscowości Krąpiel (Wielkopolska) zorganizowali demonstrację w obronie rodzinnych gospodarstw domowych.
W ramach protestu rolnicy pojawili się na przejściu dla pieszych przy drodze krajowej nr 10, przepuszczając co pewien czas kolejne samochody. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Celem protestu jest ukazanie, że polska wieś wymaga systemowego wsparcia ze strony rządu, a nie tylko działań doraźnych, jak na przykład kredyty. Protestujący domagają się, aby ich głos był uwzględniany przy tworzeniu polityki rolnej.
tkwl/tygodnik-rolniczy.pl
