Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerzyło alert drugiego stopnia dotyczący silnych opadów śniegu na kolejne powiaty południa Polski. Intensywne opady znacznie pogorszyły warunki na drogach południowej Małopolski – ruch na zakopiance jest spowolniony, a tiry mają problemy na podjazdach. „W weekend w Małopolsce, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny spadnie ok. 25 cm śniegu. Na Podhalu temperatura minimalna do minus 7 st. C, na Kaszubach do minus 10 st. C. Śnieg możliwy też na północnych krańcach Polski” – przekazał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
Aktualnie dla powiatów w Małopolsce: tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego oraz na Podkarpaciu: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego obowiązuje alert RCB drugiego stopnia dotyczący intensywnych opadów śniegu. Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy o 25–35 cm, a w górach 35–50 cm. Alert obowiązuje do jutra wieczorem.
Temperatura maksymalna dziś od 0 do 4 st. C, a na południu do około minus 2 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie z kierunków zmieniających się, a na zachodzie przeważnie północno-zachodni. Nad morzem w porywach do 60 km/h, a wysoko w górach do około 65 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
Utrudnienia na zakopiance
Jak poinformowała GDDKiA, na drogach krajowych w Małopolsce nie ma blokad, jezdnie są odśnieżone, ale na wielu odcinkach zalega błoto pośniegowe. Trudności dla kierowców pojawiły się dziś rano m.in. na zakopiance oraz na DK28 w rejonie Limanowej, gdzie tiry miały problemy z pokonywaniem wzniesień.
Utrudnienia nadal występują na trasie Mszana Dolna – Limanowa – Nowy Sącz – Grybów oraz na DK75 na odcinku Wielogłowy – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój. Na drogach prowadzących do przejść granicznych ze Słowacją w Chyżnem i Jurgowie miejscami zalega błoto pośniegowe.
Na drogach lokalnych doszło do wielu wypadków i kolizji.
W nocy przeważnie zachmurzenie duże we wschodniej połowie kraju i na północy. Intensywne opady śniegu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Przelotne opady śniegu możliwe na północnych krańcach Polski, a w Wielkopolsce i na Pomorzu miejscami mgły.
Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 st. C na zachodzie do 0 st. C na południu Lubelszczyzny. Lokalnie na Kaszubach i na Podhalu możliwe spadki temperatury do minus 7 st. C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni, na południu także z kierunków północnych. Nad morzem w porywach do 55 km/h i do około 50 km/h wysoko w górach, gdzie prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne.
Śnieg w całym kraju?
Jutro najwięcej słońca w Polsce zachodniej i północnej. W Małopolsce i na południu Podkarpacia spadnie ok. 10 cm śniegu. Możliwe także przelotne opady nad samym morzem. Temperatura maksymalna w całym kraju od 0 do 3 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat i na Kaszubach około minus 3, minus 1 st. C. Na Podhalu około minus 5 st. C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, na wschodzie północny.
W nocy z jutra na pojutrze przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, a duże w Małopolsce, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny, gdzie spadnie ok. 12 cm śniegu. W całym kraju nad ranem możliwe mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od minus 6 do minus 4 st. C. Najcieplej na południu Lubelszczyzny i na wschodzie Podkarpacia – minus 1 st. C. Na Kaszubach możliwe spadki temperatury do minus 10 st. C.
Pojutrze opady śniegu w niemal całej wschodniej połowie Polski. Okresami intensywne. W woj. świętokrzyskim spadnie do 10 cm śniegu, a w całej wschodniej połowie kraju do około 5 cm. Temperatura około 0 st. C na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej na Przedgórzu Karpackim i na Kaszubach, około minus 3 st. C. Wiatr słaby i zmienny.
Wygląda na to, że w poniedziałek, 24 listopada, w całym kraju będzie padał śnieg, a 25 listopada możliwe, że będzie nieco cieplej, do około 2 st. C. Trudno stwierdzić, czy ta temperatura wystarczy, żeby śnieg znacząco zaczął się topić. To zależy też od tego, jaki będzie to rodzaj śniegu. Do 24 listopada powinien się on utrzymywać
— poinformował Kowalczuk.
Uwaga na oblodzenia!
Najbardziej intensywne opady śniegu spodziewane są dziś.
Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem dla południowej i północno-zachodniej części Polski w związku z możliwym zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.
W górach panują bardzo trudne warunki – zalega gruba warstwa świeżego śniegu, a temperatura spada poniżej zera. W kolejnych godzinach opady mają stopniowo słabnąć.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746333-trudne-warunki-w-gorach-kiedy-snieg-spadnie-w-calym-kraju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.