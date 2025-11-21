Kolejna prowokacja? W Wielkopolsce na remontowanych torach ktoś podłożył amunicję ćwiczebną. „Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej” - poinformowała wielkopolska Policja we wpisie na platformie X.
Jak poinformowała wielkopolska Policja, „pod Ostrowem Wielkopolskim na remontowanych torach ktoś podłożył naboje karabinowe tzw. ślepe”.
To naszym zdaniem prowokacja i sprawdzanie służb
— zastrzeżono.
Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej
— dodała policja.
