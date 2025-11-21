Ślepe naboje karabinowe znaleziono na torach w Wielkopolsce. Policja: "To naszym zdaniem prowokacja i sprawdzanie służb"

Kolejna prowokacja? W Wielkopolsce na remontowanych torach ktoś podłożył amunicję ćwiczebną. „Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej” - poinformowała wielkopolska Policja we wpisie na platformie X.

Jak poinformowała wielkopolska Policja, „pod Ostrowem Wielkopolskim na remontowanych torach ktoś podłożył naboje karabinowe tzw. ślepe”.

To naszym zdaniem prowokacja i sprawdzanie służb

— zastrzeżono.

Znajdziemy tego kogoś i pociągniemy do odpowiedzialności karnej

— dodała policja.

