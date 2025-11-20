„Siedmiu obywateli Paragwaju, którzy niedawno wyszli z aresztów, musi opuścić Polskę, bo zagrażają bezpieczeństwu. Czekają w ośrodku dla cudzoziemców na przymusowe doprowadzenie do granicy i powrót do ojczyzny samolotem” – poinformował rzecznik bieszczadzkiej SG.
Siedmiu obywateli Paragwaju w wieku od 36 do 59 lat funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w lipcu 2025 r. na terenie nielegalnej fabryki papierosów w Wielkopolsce
— przekazał rzecznik tego oddziału SG por. Piotr Zakielarz.
Dwie nielegalne fabryki papierosów
Przypomniał, że funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego BiOSG, współdziałając z mundurowymi leszczyńskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i wrocławskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, zlikwidowali w powiecie leszczyńskim dwie nielegalne fabryki papierosów. Zatrzymali wówczas 10 osób, w tym 7 Paragwajczyków, i nielegalny towar wart 12 mln zł.
Cudzoziemcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Byli zaangażowani w przestępczość akcyzową. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze dwóch lat i trzech miesięcy więzienia w zawieszeniu na pięć lat
— przekazał rzecznik.
Opuścili areszty 14 listopada w wyniku uchylenia tego środka zapobiegawczego przez prokuratora.
Dwóch cudzoziemców miało już wcześniej wydane decyzje SG zobowiązujące do powrotu. Pozostali przebywali na terytorium Polski nielegalnie
— podkreślił por. Zakielarz.
Przymusowe doprowadzenie do granicy
Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Cudzoziemców Bieszczadzkiego Oddziału SG i decyzją sądu trafili do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
Z uwagi na udział w przestępczym procederze i ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa zostali uznani za niepożądanych w Polsce
— powiedział rzecznik.
Wszyscy czekają w strzeżonym ośrodku na wykonanie przymusowego doprowadzenia do granicy i powrót do swojej ojczyzny drogą lotniczą.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746198-siedmiu-paragwajczykow-musi-opuscic-polske
