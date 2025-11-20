Telewizja wPolsce24 opisała dramatyczną sytuację, która wydarzyła się 17 listopada w Bandysiach w powiecie ostrołęckim na Mazowszu. Do 32-letniej kobiety nie dojechała na czas karetka pogotowia. Wcześniej, o dziwo, dotarła do miejsca zgłoszenia straż pożarna, jednak było już za późno na akcję ratunkową, a kobieta zmarła. „Jesteśmy 20 gospodarką, jak mawia Donald Tusk, i jesteśmy krajem bilionerów. Nie! Jesteśmy krajem ludzi umierających, bo nie dojeżdża karetka, bo na karetki nie ma pieniędzy, bo są pieniądze na jachty dla żon prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej z KPO, a nie ma najbardziej podstawowych kwestii” - powiedział na antenie Telewizji w Polsce Wojciech Biedroń. Co istotne, kilka dni temu reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski był w miejscowości Jednorożec w pow. przasnyskim, gdzie od pewnego czasu słyszy się o likwidacji karetki pogotowia, co bardzo niepokoi okolicznych mieszkańców.
O tragedii, która wydarzyła się 17 listopada w Bandysiach, opowiadała na antenie Telewizji wPolsce24 red. Agata Rowińska.
32-latka źle się poczuła. Próbowano wezwać do niej karetkę, ale informacja była taka, że karetka dojedzie, ale nie tak szybko, ponieważ nie ma karetek. Przyjechali więc strażacy, reanimowali tę młodą kobietę, która niestety pomimo ich wysiłków, potem ratowników z karetki, która w końcu dojechała, zmarła
— mówiła.
Pojawił się problem, który istnieje nie od dziś i który narasta w rządzie Donalda Tuska. Jest 20 miliardów dziury budżetowej w NFZ, który znajduje się na skraju bankructwa, brak karetek. Ta historia pokazuje, że kolejne cięcia przynoszą po prostu śmierć Polakom
— dodała.
Indolencja wojewody
Wojciech Biedroń podkreślał, że wojewoda mazowiecki, mimo sygnałów, zbagatelizował sprawę.
Żeby było jeszcze ciekawiej, ratownicy medyczni z tego regionu informowali wielokrotnie wojewodę o tej sprawie. To wojewoda jest pierwszy po Bogu i premierze w danym województwie i to on ma zapewnić sprawność ratowania ludzkiego życia. Niestety, pan wojewoda robi cięcia, bo tak mu każe minister finansów
— zaznaczył Wojciech Biedroń.
Tutaj należą się też wielkie ukłony, bo choć pogotowie nie dojechało na czas, ale dojechała straż pożarna, niestety jednak za późno. Wielkie ukłony dla straży pożarnej, która przejmuje te obowiązki, choć powinna skupić się na zupełnie czym innym
— powiedział z kolei Damian Stanisławski.
Gdzie my jesteśmy? Czy my toczymy jakąś wojnę, czy koło tej miejscowości przechodzi front, że strażacy ratują ludzkie życie, bo nie ma ani jednej karetki? Czy w niemal 40 milionowym kraju nie da się zapewnić w środku Polski karetki? Wyobraźcie sobie, co się dzieje? Tam jest sytuacja, w której karetka w godzinach wieczornych nie jeździ, to znaczy najlepiej źle się poczuć przed godziną 18.
— oburzał się Wojciech Biedroń.
„Jesteśmy krajem ludzi umierających”
Agata Rowińska zauważyła, że zaledwie 10 dni temu Telewizja wPolsce24 informowała o likwidacji karetki pogotowia w powiecie przasnyskim w miejscowości Jednorożec.
Tam zaalarmowali nas zaniepokojeni ludzie, którzy powiedzieli, że jedyna karetka, która ich obsługuje, ma - uwaga - jeździć tylko w ciągu dnia. Jeśli mamy przypadek, że po godz. 20. było zgłoszenie do tej 32-latki, to w tym momencie nie ma szans, żeby ta karetka przyjechała. Po prostu człowiek wieczorem umiera. Jeśli więc dostajemy zawału, to tylko w ciągu dnia, bo może będzie szansa, że ktoś przeżyje
— zaznaczono na antenie
„Człowiek ma umierać?!”
Reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski był kilka dni temu w miejscowości Jednorożec i pytał mieszkańców, gdzie będą jeździli na pogotowie ratunkowe, jeśli zabrana zostanie obecna karetka.
Nie wiem, do Makowa, do Ostrołęki? Słyszałam o tym, że w Przasnyszu to już nie ma karetki
— mówiła jedna z mieszkanek Jednorożca.
Jest naprawdę bardzo dużo wyjazdów. Nawet we Wszystkich Świętych były trzy wyjazdy, takie późnowieczorne, gdzie były dwa zasłabnięcia, gdzie była stłuczka samochodowa. To nie jest tak, że te chłopaki nic nie robią
— dodała inna kobieta.
Na głupoty jest! Na różne balangi, prawda? A tu, co człowiek potrzebuje pomocy, to ma umierać?
— pytała retorycznie mieszkanka Jednorożca.
