PILNE!

Pożar na terenie byłej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach! Na miejscu działało aż osiem zastępów straży pożarnej

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Interwencja straży pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach / autor: Fratria/X
Interwencja straży pożarnej w Czechowicach-Dziedzicach / autor: Fratria/X

Na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach doszło do pożaru! Do walki z żywiołem przystąpiło aż osiem zastępów straży pożarnej. Teren należy do firmy zajmującej się czyszczeniem zbiorników PPPL.

O sprawie poinformował portal czecho.pl

20 listopada przed godziną 6:00 doszło do pożaru w jednym z zakładów na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejscu interweniują liczne zastępy straży pożarnej

– czytamy.

Zgłoszenie napłynęło do strażaków o godzinie 5:42. Mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowy KM PSP w Bielsku-Białej przekazała nam, że ogień pojawił się na terenie firmy zajmującej się czyszczeniem zbiorników PPPL, czyli tak zwanych „mauserów” - objął puste pojemniki

– pisze portal.

Do walki z pożarem użyto ośmiu zastępów straży pożarnej. Ogień objął obszar o powierzchni 500 metrów kwadratowych.

Jak wygląda sytuacja?

Zdaniem portalu radia RMF, sytuacja jest już opanowana.

Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru

– czytamy.

Trwa dogaszanie pożaru

Strażacy dogaszają pożar zbiorników DPPL - dużych pojemników do przewozu luzem, zwanych popularnie mauzerami, który w czwartek rano wybuchł w zajmującej się ich myciem firmie w Czechowicach-Dziedzicach – powiedziała PAP rzecznik bielskiej straży pożarnej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.

Firma mieści się na terenie kompleksu dawnej rafinerii czechowickiej. Pożar powstał około godziny 5:40 i objął około 500 m kw. Płonęły puste +mauzery+ po substancji ropopochodnej, które były już przygotowane do mycia. Pożar został opanowany i jest dogaszany. Trwa przelewanie pogorzeliska, żeby nie doszło do wtórnego zapłonu

— powiedziała mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.

mly/czecho.pl/rmf24.pl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych