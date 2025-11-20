Na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach doszło do pożaru! Do walki z żywiołem przystąpiło aż osiem zastępów straży pożarnej. Teren należy do firmy zajmującej się czyszczeniem zbiorników PPPL.
O sprawie poinformował portal czecho.pl
20 listopada przed godziną 6:00 doszło do pożaru w jednym z zakładów na terenie dawnej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Na miejscu interweniują liczne zastępy straży pożarnej
– czytamy.
Zgłoszenie napłynęło do strażaków o godzinie 5:42. Mł. bryg. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowy KM PSP w Bielsku-Białej przekazała nam, że ogień pojawił się na terenie firmy zajmującej się czyszczeniem zbiorników PPPL, czyli tak zwanych „mauserów” - objął puste pojemniki
– pisze portal.
Do walki z pożarem użyto ośmiu zastępów straży pożarnej. Ogień objął obszar o powierzchni 500 metrów kwadratowych.
Jak wygląda sytuacja?
Zdaniem portalu radia RMF, sytuacja jest już opanowana.
Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, sytuacja jest już opanowana, trwa dogaszanie pożaru
– czytamy.
Trwa dogaszanie pożaru
Strażacy dogaszają pożar zbiorników DPPL - dużych pojemników do przewozu luzem, zwanych popularnie mauzerami, który w czwartek rano wybuchł w zajmującej się ich myciem firmie w Czechowicach-Dziedzicach – powiedziała PAP rzecznik bielskiej straży pożarnej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.
Firma mieści się na terenie kompleksu dawnej rafinerii czechowickiej. Pożar powstał około godziny 5:40 i objął około 500 m kw. Płonęły puste +mauzery+ po substancji ropopochodnej, które były już przygotowane do mycia. Pożar został opanowany i jest dogaszany. Trwa przelewanie pogorzeliska, żeby nie doszło do wtórnego zapłonu
— powiedziała mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.
mly/czecho.pl/rmf24.pl/PAP
