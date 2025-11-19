Poznański magistrat poinformował, że niebawem na ulice miasta wyjedzie pierwszy tramwaj NGT6D produkcji Duewag/Siemens zakupiony z Bonn. Debiut przewidziano na 23 listopada, wtedy Poznań będzie świętować 145-lecie komunikacji miejskiej oraz dnia św. Katarzyny.
Jak poinformowało MPK Poznań, tramwaj z Bonn ma niespełna 29 metrów. Na pokładzie znajduje się 137 miejsc stojących, 64 siedzące oraz miejsce dla osoby podróżującej na wózku inwalidzkim. Pojazd jest dwukierunkowy, co oznacza, że może być wykorzystywany na wszystkich trasach, także tych niezakończonych pętlami i na liniach wahadłowych. Ma ponadto w 70 proc. niską podłogę, co sprawia, że wsiadanie i wysiadanie z niego jest ułatwione.
Jak przypomniano w opublikowanym dziś komunikacie, MPK Poznań podpisało z przewoźnikiem z Bonn umowę na dostawę maksymalnie 24 takich, wyprodukowanych w 1994 roku, tramwajów. Podkreślono, że dzięki tym pojazdom i zakupom fabrycznie nowych wagonów, „transport publiczny w Poznaniu będzie bardziej dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jednocześnie, ze względu na to, że tramwaje są dwukierunkowe, przewoźnik będzie miał większe możliwości w zakresie zarządzania taborem, a także uniknie kosztów, które musiałby ponieść na naprawy główne, gdyby trzeba było zachować w ruchu liniowym wagony 105Na”.
Cytowany w komunikacie zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski zaznaczył, że „Miasto Poznań od wielu lat konsekwentnie inwestuje w transport publiczny. Dbając o jak najwyższą jakość i niezawodność komunikacji miejskiej buduje i modernizuje trasy tramwajowe, infrastrukturę przystankową, system informacji pasażerskiej. Wspólnie z gminami rozwija transport aglomeracyjny”.
Wiśniewski wskazał, że istotnym elementem prowadzonych działań są także inwestycje w tabor. Jak mówił, „dziś, dzięki działaniom podjętym przez miejskiego przewoźnika, jesteśmy świadkami znacznego odmłodzenia floty tramwajowej: mocno zaawansowane są dostawy fabrycznie nowych dwukierunkowych wagonów z Modertransu, prowadzony jest przetarg na zakup kolejnych nowych wagonów, tym razem jednokierunkowych. Debiutuje też wagon z Bonn. Zakończenie tego, trwającego już, procesu oznacza wycofanie z ruchu liniowego najstarszych, najbardziej wyeksploatowanych i wysokopodłogowych tramwajów z lat 60. i 70. ubiegłego wieku”.
Poznański magistrat wskazał, że zgodnie z umową pomiędzy MPK Poznań a przewoźnikiem z Bonn maksymalna cena za jeden w pełni sprawny wagon wynosi 46 500 euro, a odbiory są każdorazowo poprzedzane oględzinami - ostateczna kwota jest uzależniona od stanu pojazdu.
To znaczy, że cała partia 24 pojazdów wraz z częściami zamiennymi kosztować będzie mniej niż jeden nowy tramwaj. Co więcej, umowa daje spółce prawo rezygnacji z wagonów, które będą uszkodzone np. w wyniku wypadków, i co do których nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie ceny
— wskazano.
Debiut tramwaju w 145-lecie komunikacji miejskiej
Magistrat zaznaczył, że po przetransportowaniu do Poznania pierwszego z wagonów z jego konstrukcją i obsługą najpierw zapoznawały się służby techniczne. Następnie tramwaj był dostosowywany do poznańskich warunków oraz infrastruktury torowo-sieciowej. Przygotowano w nim m.in. miejsce dla wózka inwalidzkiego, dziecięcego bądź roweru. Podłączono też sygnał alarmowy z przestrzeni pasażerskiej do kabiny motorniczego oraz dźwiękowy generowany podczas zamykania drzwi.
Zamontowano także monitoring i kompletny system informacji pasażerskiej, w tym czytniki PEKA oraz system sterowania zwrotnicami i sygnalizacją świetlną. Wykonano też opis aparatury w języku polskim, przygotowano instrukcje dla motorniczych itd.
Nowy tramwaj w poznańskim taborze zadebiutować ma 23 listopada, podczas parady wagonów z okazji 145-lecia poznańskiej komunikacji miejskiej i dnia św. Katarzyny.
Poznański magistrat poinformował dziś, że w Poznaniu jest już 8 wagonów NGT6D, kolejne będą dostarczane sukcesywnie w 2025 i 2026 roku, w miarę wycofywania tramwajów z ruchu w Bonn; część z nich jeszcze realizuje tam pracę przewozową.
Jednocześnie – jak wskazano - służby techniczne MPK Poznań zaangażowane są w odbiory nowych „Moderusów”. Wstępnie planowano, że dostawy 30 Gamm zakończą się do połowy przyszłego roku. Obecnie w stolicy Wielkopolski jest ich już 24. Na ten zakup poznański przewoźnik uzyskał dofinansowanie (85 proc.) w naborze „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje)”.
W komunikacie poinformowano także, że dodatkowo prowadzony jest przetarg na minimum 10, a maksymalnie 30 wagonów jednokierunkowych. W tym przypadku projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 175 mln zł ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Planowane dostawy tych pojazdów mają się zakończyć do roku 2029 r.
