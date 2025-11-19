Rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował o postawieniu zarzutów dwóm Ukraińcom podejrzanym o akty dywersji na kolei.
Na trasie Warszawa – Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie) w niedzielę, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
W toku kilkudziesięciogodzinnego śledztwa uzyskaliśmy materiał dowodowy, który wskazuje na bardzo duże prawdopodobieństwo, że bezpośrednimi sprawcami tych aktów dywersji o charakterze terrorystycznym byli dwaj obywatele Ukrainy: Ołeksandr K. oraz Jewheri I.
— powiedział prok. Nowak.
Zaznaczył, że dowody, którym dysponuje prokuratura to wyniki oględzin na miejscu zdarzeń, zarówno oględzin miejsca, jak i oględzin rzeczy, a także zeznania świadków i zapisy monitoringu.
Na podstawie tych dowodów uzyskanych w tych kilkanaście godzin, prokurator w środę podpisał postanowienia o przedstawieniu tym dwóm mężczyznom zarzutów
— przekazał prok. Nowak.
Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że w sprawie zatrzymano już kilka osób i trwają ich przesłuchania.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Akty dywersji na kolei. Wassermann wykazała krok po kroku kompromitację państwa Tuska: „To jest okaz nędzy i rozpaczy”
— „W taki sposób wykolejają pociągi…”. Nowe ustalenia dot. aktu dywersji pod Garwolinem. Na torach rozmieszczono trzy ładunki. „To fachowa robota”
— Kolejne, nieoficjalne informacje ws. dywersji. W detonacji na kolei udział wziąć miało… kolejnych czterech Ukraińców. Wciąż są w Polsce
— Błaszczak grzmi ws. niekompetencji po dywersji na kolei. „Obnażyła totalną bezsilność państwa, którym zarządza Tusk”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746135-postawiono-zarzuty-ukraincom-podejrzanym-o-akty-dywersji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.