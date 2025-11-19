Na trasie S8 w okolicach Nadarzyna w województwie mazowieckim doszło do zderzenia lawety z samochodem osobowym. Portal TVN Warszawa ustalił, że autem podróżował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Informacje te potwierdził także jego resort.
Zderzyły się renault - ciągnik siodłowy z naczepą oraz osobowe bmw. Z ustaleń wynika, że kierowca renault zmieniając pas ruchu ze środkowego na lewy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi bmw. Nikt nie został ranny. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca został ukarany mandatem karnym
— wskazała podkomisarz Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w rozmowie z portalem TVN Warszawa.
Ministerialne bmw miało zarysowany bok i urwane lusterko. Po ministra przyjechało inne auto, którym odjechał
— wskazał dziennikarz portalu Artur Węgrzynowicz.
Potwierdzenie ze strony rzecznika
Zdarzenie potwierdziła rzeczniczka prasowa Ministerstwa Sportu i Turystyki Aleksandra Chalimoniuk.
Potwierdzam zdarzenie drogowe z udziałem auta służbowego MSIT. Nikomu nic się nie stało
— przekazała mediom.
