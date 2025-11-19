Operacja pod kryptonimem "Horyzont". Gen. Kukuła: Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła na konferencji prasowej w KPRM w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak
Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada” - poinformował Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, odnosząc się do operacji pod kryptonimem „Horyzont”.

Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że operacja będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego, ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa komponentu cyberprzestrzeni.

Operacja będzie dowodzona przez sprawdzonego w tego typu działaniach i operacjach dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych pana generała Macieja Klisza

— przekazał gen. Kukuła.

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Zaznaczył, że zasadniczą misją będzie m.in. wspieranie sił podległych MSWiA w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym linii komunikacyjnych oraz zapobieganie aktom sabotażu i dywersji.

Jednym z naszych celi będzie aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważną niż zwykle i zgłaszanie sytuacji, które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom

— przekazał gen. Kukuła.

Dodał, że działania osiągnięte zostaną poprzez szereg aktywności, które powiązane zostaną w trzy wektory wysiłku.

Pierwszym będzie zarządzanie ryzykiem, gdzie szczególną rolę odegra typowanie potencjalnych obiektów i odcinków najbardziej narażonych na tego typu ryzyka

— mówił gen. Kukuła.

Dozorowanie obiektów z powietrza

Przekazał, że drugą linię wysiłku stanowić będzie prewencja. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o dozorowanie obiektów i linii komunikacyjnych z powietrza, czy patrolowanie terenu.

Społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą krytyczną mają być też wspierane poprzez opracowaną i udostępnioną społeczeństwu aplikację umożliwiającej zgłaszanie różnego typu podejrzanych sytuacji.

Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada

— przekazał gen. Kukuła.

