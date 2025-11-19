W mediach rozgorzała dyskusja wokół boiska API Areny w Zakopanem, które ma zostać zlikwidowane, ponieważ jego hałas przeszkadza okolicznym mieszkańcom, którzy mieli być wspierani w swojej akcji protestacyjnej przez posłankę Nowej Lewicy Annę Marię Żukowską. Krzysztof Stanowski zapytał więc szefową klubu Lewicy o tę sprawę, z czego wywiązała się ostra wymiana zdań.
Właściciel API Areny Dariusz Baboń wskazywał w rozmowie z portalem Kr24.pl, że wszystko ws. boiska zostało załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Spór o boisko
Baboń zaznaczył, że w całą sprawę zaangażowana miała być posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.
W 2015 roku zrobiliśmy zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Zakopanem na wykonanie boiska sportowego zgodnie z procedurą. Po dwóch latach działalności pojawiły się skargi, że jest zbyt głośno, bo podczas turniejów rodzice zawodników grają na bębnach i trąbkach. Wprowadziliśmy zakaz używania tego typu instrumentów, ale to nie wystarczyło. Najbardziej aktywnie protestowała pani Anna Jędrzejewska, która nie sąsiaduje bezpośrednio z nami. Potrafiła do nas zadzwonić i zapytać „kiedy te dzieci zamkną mordę”. Zaczęła działać politycznie, a pomagała jej w tym pani Poseł Anna Żukowska, gdzie wysyłała pisma z Biura Poselskiego do urzędów w naszym mieście. We wcześniej wspomnianych pismach domagały się działania w sprawie rozbiórki boiska API, argumentując że nie mogą normalnie funkcjonować. Chodziło o raptem kilka rodzin, bo tak naprawdę wszyscy dookoła z naszych turniejów korzystają, a ulica tętni życiem. Pisma z Warszawy miały swoją siłę. Najłatwiej skasować mnie, prostego człowieka
— powiedział.
Odniósł się również do zarzutów, że boisko miało powstać jakoby nielegalnie.
To nieprawda. W 2022 zapytałem starostwo, czy mogłem takie boisko wykonać. Po dwóch miesiącach dostałem pismo potwierdzające, że boisko powstało zgodnie z prawem. Co jednak z tego, skoro Nadzór Budowlany przeprowadził swoją procedurę i dał mi drugi nakaz rozbiórki. Odwołałem się do Krakowa, ale po raz trzeci otrzymałem nakaz rozbiórki. Po pojawieniu sią nakazu wykonawczego zablokowano nam konto. Należące do teściowej, bo boisko leży na jej działce. W efekcie dziś ″wisimy″ 800 tysięcy skarbówce na wykonanie tej rozbiórki. W poniedziałek był przetarg, w którym wystartowały dwie firmy
— podkreślił Baboń.
Przyznał też, że zupełnie nie wie, czym może być motywowana decyzja inspektoratu o rozbiórce.
Nie mam zielonego pojęcia. Wielokrotnie byłem u starosty. Zapytałem go wprost. Inspektorat twierdzi, że starostwo popełniło błąd wydając pozwolenie na zgłoszenie tego boiska, bo to nie jest teren rekreacji sportowej. Zgadzam się, ale my nie jesteśmy stadionem. Nie jesteśmy obiektem pełnowymiarowym, a jedynie boiskiem przyhotelowym. Na takie zgłoszenie starostwo nie wydało żadnego sprzeciwu
— powiedział Dariusz Baboń.
Zapewnił jednak, że będą kontynuować sportową misję.
Wymiana zdań ze Stanowskim
W związku z informacjami o zakopiańskim boisku, założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski zwrócił się z pytaniem do posłanki Żukowskiej.
Pani Anna Maria Żukowska, czy to prawda, że aktywnie zaangażowała się Pani w likwidację boiska w Zakopanem? Boiska, na którym odbywały się turnieje dla dzieci z całej Europy? Podobno za bardzo „darły mordy” i mają tam powstać apartamenty
— pytał na X Krzysztof Stanowski.
Boiska które stanowiło samowolę budowlaną i na którym piłkarzom groziło że spadnie im na głowę oświetlenie
— odpowiedziała Anna Maria Żukowska.
W artykule odnoszą się także do tego „zarzutu”
— napisał Stanowski i zamieścił zdjęcie pisma Starostwa Powiatowego w Zakopanem, które dotyczyło prawa do powstania boiska.
Anna Maria Żukowska zamieściła w odpowiedzi fragment wywiadu z Dariuszem Boroniem, w którym mówił on, że „Nadzór Budowlany przeprowadził swoją procedurę i dał mi drugi nakaz rozbiórki. Odwołałem się do Krakowa, ale po raz trzeci otrzymałem nakaz rozbiórki”.
