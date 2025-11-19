Mieszkańcy wrocławskiego osiedla Jagodno, które w przestrzeni publicznej uchodzi za nowobogackie osiedle klasy średniej, zgłaszają w ostatnich tygodniach coraz częstsze przypadki włamań do mieszkań i kradzieży, co wywołuje silne poczucie niepokoju i zagrożenia wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy zaczęli nawet ostrzegać się wzajemnie w mediach społecznościowych. Wrocławska Policja zaapelowała do mieszkańców miasta o wzmożoną czujność i zgłaszanie wszelkich sytuacji, które wydadzą się podejrzane.
Skala kradzieży na tym osiedlu jest bardzo wysoka, co chwilę od sąsiadów otrzymujemy niepokojące sygnały
— zaznaczyła p. Malwina w rozmowie z portalem TuWrocław.com
Lawiną włamań i kradzieży zajęła się już wrocławska policja. Potwierdziła ona liczne zgłoszenia i prowadzi w tej sprawie dochodzenie.
Co pada łupem złodziei?
Jak przekonuje Onet.pl, mieszkańcy Jagodna zaznaczyli, że do ich lokali dochodzi w różnych częściach osiedla, zaś złodzieje kradli wartościowe przedmioty, nie wyłączając dokumentów, biżuterii i pieniędzy. Funkcjonariusze policji mieli zabezpieczyć ślady i pracują nad poszukiwaniem sprawców włamań.
Sprawa wydaje się nie ograniczać tylko do osiedla Jagodno, ponieważ podejrzane aktywności obserwowane są również w innych częściach miasta. 12 listopada miało dojść np. do włamania do mieszkania p. Malwiny przy ul. Kajdasza.
Rozmówczyni portalu TuWrocław.com mówiła też, że złodzieje przedostali się do środka mieszkania przez wyłamane okno balkonowe od strony pola. Ukradli tam wiele drogocennych rzeczy oraz ważne dokumenty jak np. paszport.
Boimy się teraz wychodzić z domów, skala kradzieży na tym osiedlu jest bardzo wysoka, co chwilę od sąsiadów otrzymujemy niepokojące sygnały
— wskazała p. Malwina.
Metody włamywaczy
W tym samym dniu, w którym okradziono mieszkanie p. Malwiny, doszło jeszcze do dwóch innych włamań na osiedlu Jagodno. Jeden z mieszkańców, p. Rafał, mówił później, że w nocy złodziej bezproblemowo wszedł do kilku klatek schodowych na osiedlu Grota 111 i chodził między samochodami zaparkowanymi w garażu. Następnie włamywacz miał opuścić teren z torbą i poszedł w kierunku sąsiedniego osiedla.
Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował, że sprawcy włamania dostali się do mieszkania na parterze przez drzwi tarasowe. Ukradli wartościowe rzeczy, w tym biżuterię i ważne dokumenty. Policjanci zabezpieczyli ślady sprawców i prowadzą czynności w celu ustalenia ich tożsamości.
Wrocławska Policja zaapelowała do mieszkańców miasta o wzmożoną czujność i zgłaszanie wszelkich sytuacji, które wydadzą się podejrzane.
CZYTAJ TEŻ:
— WOPR okradziony we Wrocławiu. Policja wykryła fałszywe zbiórki na powodzian i 21 kont społecznościowych z dezinformacją
— Jagodno – symbol Polski Tuska. Wielkomiejskie osiedle szybko stało się propagandową pocztówką demokratycznego zaangażowania
— Włamanie do mieszkania Olgi Tokarczuk. Policjanci ustalają sprawców. „Przed północą otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu”
maz/kobieta.onet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746103-fala-wlaman-na-wroclawskim-jagodnie-boimy-sie-wychodzic
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.