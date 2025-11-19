"W taki sposób wykolejają pociągi...". Nowe ustalenia dot. aktu dywersji pod Garwolinem. Na torach rozmieszczono trzy ładunki. "To fachowa robota"

Na torach pod Garwolinem dywersanci rozmieścili trzy ładunki co kilkadziesiąt centymetrów przy śrubach mocujących szyny - wynika z ustaleń „Gazety Wyborczej”.

To fachowa robota

— uważa informator gazety, który poznał wstępne ustalenia śledztwa.

Od pirotechników wiemy, że na wojnie w Ukrainie obie strony konfliktu dokładnie w taki sposób wykolejają pociągi. Plastyczny materiał wybuchowy rozmieszcza się co kilkadziesiąt centymetrów przy mocowaniach szyny z podkładem

— napisano.

Przypomniano, że alarm w służbach został ogłoszony w niedzielę 16 listopada.

Wczesnym rankiem maszynista pociągu Intercity zgłasza dyżurnemu ruchu »nierówność torów« niedaleko stacji Mika w pobliżu wsi Życzyn (powiat garwoliński, województwo mazowieckie). To trasa łącząca Warszawę z Lublinem. Dyżurny zatrzymuje kolejny pociąg pasażerski Kolei Mazowieckich. Strażacy ewakuują obsługę pociągu i dwóch pasażerów. Potwierdzają, że torowisko jest uszkodzone - brakuje fragmentu jednej szyny

— czytamy.

Dodano, że do eksplozji doszło prawdopodobnie w sobotę około godz. 21.

Jeden z mieszkańców poinformował policję, że słyszał huk, ale nic więcej powiedzieć nie umiał. Policja nie odkryła uszkodzenia torów. W niedzielę do policjantów dołączają funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

— przekazano.

Podkreślono, że już wstępne oględziny wskazują na akt terroru — ktoś podłożył ładunki wybuchowe.

Według naszego informatora z trzech ładunków dwa eksplodowały zgodnie z planem dywersantów, trzeci zawiódł — on także wybuchł, ale nie spowodował takich zniszczeń, jak się spodziewali. Dzięki temu po uszkodzonym torowisku nadal przejeżdżały pociągi, żaden się nie wykoleił

— wyjaśniono.

Informator „GW” nie chce zdradzić, dlaczego trzeci ładunek nie zadziałał tak, jak planowali dywersanci.

Mogę tylko powiedzieć, że mieliśmy szczęście jak cholera

— ucina.

