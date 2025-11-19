Ponownie zostały otwarte lotniska w Lublinie i Rzeszowie po czasowym zamknięciu spowodowanym koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego - poinformowała w środę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dodano, że działania lotnictwa wojskowego zakończono.
Rosyjski atak
Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że w związku z atakiem Rosji na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operowało polskie i sojusznicze lotnictwo. Jak napisano w komunikacie DORSZ, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.
Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości
— przekazano.
Działania lotnictwa wojskowego zostały zakończone. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie są ponownie otwarte
— przekazała PAŻP na platformie X. Lotniska zostały zamknięte z powodu konieczności zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.
W komunikacie DORSZ zaznaczono, że działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— podkreślono.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/746077-atak-rosji-na-ukraine-poderwano-polskie-mysliwce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.