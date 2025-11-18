Kolejny akt dywersji? Na strategicznej trasie na Ukrainę wykoleił się wagon. "Ktoś go odpiął i nie zaciągnął hamulca"

Na terenie jednej z bocznic w miejscowości Wólka Okopska koło Dorohuska na Lubelszczyźnie doszło do wykolejenia ukraińskiego wagonu. Do zdarzenia doszło w nocy z 17 na 18 listopada, dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”. Wagon należał do państwowych ukraińskich kolei UZ.

Policję o zdarzeniu powiadomili kolejarze, którzy nad ranem zobaczyli wykolejony wagon. Według ustaleń „GW”, wykoleił się wagon ze śrutą rzepakową.

To odpady rzepakowe sprowadzane z Ukrainy przez jedną z polskich firm na pasze. Transport miał zostać przeładowany we wtorek na bocznicy kolejowej na ciężarówki

— podaje „Wyborcza”.

Jak doszło do wykolejenia się wagonu? Jeden z kolejarzy w rozmowie z „GW” wyjaśnia, że „wagon powinien być przymocowany tzw. sprzęgiem do innego wagonu i powinien mieć zaciągnięty hamulec”.

Ktoś odpiął wagon znajdujący się na wzniesieniu od pozostałych i nie zaciągnął hamulca. W efekcie wagon zjechał w dół. Na szczęście się wykoleił, dzięki czemu straty nie są duże

— mówi.

W tekście zaznaczono, że winnym całej sytuacji może być jeden z kolejarzy, ale jak podaje „Wyborcza”, śledczy nie wykluczają również aktu dywersji. Do zdarzenia doszło bowiem na szlaku, którym transportowany jest na Ukrainę towar z Europy Zachodniej, w tym broń.

Akty dywersji

Przypomnijmy, że do dwóch aktów dywersji doszło w ostatnich dniach na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk. W miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

kk/”Gazeta Wyborcza”/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

