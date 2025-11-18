Skazany dywersant wjechał do Polski. Jak do tego doszło? Gen. Kowalski: Jest to słaba eksploatacja pewnych możliwości po naszej stronie

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Gen. Andrzej Kowalski wskazał, że służby mogły zrobić więcej ws. powstrzymania aktów dywersji w Polsce. / autor: prezydent.pl
Gen. Andrzej Kowalski wskazał, że służby mogły zrobić więcej ws. powstrzymania aktów dywersji w Polsce. / autor: prezydent.pl

Zastanawiające jest to, że mimo dobrej współpracy z ukraińskimi służbami, Straż Graniczna nie dysponowała w bazie danych zdjęciem osoby skazanej za akty dywersji na terytorium Ukrainy” - mówił gen. bryg. Andrzej Kowalski, wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego na antenie Polsat News o sprawie przedostatnia się skazanego już na Ukrainie dywersanta do Polski.

Wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego w Polsat News, czy w jego ocenie zachowanie służb w sprawie aktów dywersji na kolei było prawidłowe, zwłaszcza, że jeden z dywersantów został skazany przez sąd we Lwowie za sabotaż na Ukrainie, a do Polski dostał się prawdopodobnie przez Białoruś.

Możemy uznać, że korzystał z innego paszportu, ale przecież osoby identyfikuje się nie tylko po nazwisku, ale też po zdjęciu. Zastanawiające jest to, że mimo dobrej współpracy z ukraińskimi służbami, Straż Graniczna nie dysponowała w bazie danych zdjęciem osoby skazanej za akty dywersji na terytorium Ukrainy

— wskazał gen. bryg. Andrzej Kowalski.

Zaznaczył, że osoba ta powinna zostać zatrzymana przez strażników granicznych.

Zrobiono za mało?

Dziennikarz zapytał, czy polskie służby mogły zrobić więcej w tej sprawie.

Spodziewam się, że jest to słaba eksploatacja pewnych możliwości po naszej stronie (…). Mogliśmy o tym wiedzieć

— zaznaczył wiceszef BBN w Polsat News.

Generał podkreślił ponadto, że potrzeba więcej pieniędzy na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Dokonali w Polsce dywersji i… udali się na Białoruś. Pytania do Tuska ws. 2 obywateli Ukrainy. „Czas skończyć zabawę naszym bezpieczeństwem”

Nowe informacje ws. sabotażu na kolei. Odnaleziono kabel, który miał posłużyć do detonacji ładunków wybuchowych. „Szereg dowodów”

Istotny ślad ws. dywersji na kolei. Służby znalazły telefony i karty SIM, które posłużyły do detonacji. Dotarły też do paszportu, na który je kupiono

NASZ WYWIAD. Szeremietiew: Nie można wykluczyć celowego działania, które ma osłabić państwo, ale to się już ociera o zdradę

as/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych