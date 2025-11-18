Po dywersji na torach kolej wraca do życia! Odcinek Sobolew-Życzyn otwarty po nocnej naprawie infrastruktury

Pociąg PKP Intercity w pobliżu miejscowości Mika / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Pociąg PKP Intercity w pobliżu miejscowości Mika / autor: PAP/Przemysław Piątkowski

Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że 21 minut po północy ruch dwutorowy na odcinku Sobolew-Życzyn został przywrócony po nocnej naprawie torów uszkodzonych w wyniku dywersji. Rząd mówi o bezprecedensowym ataku na bezpieczeństwo państwa, a neo-prokuratura wszczęła śledztwo o charakterze terrorystycznym.

Chodzi o uszkodzenie infrastruktury linii kolejowej nr 7 na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk. Doszło do uszkodzenia torów przy użyciu materiałów wybuchowych w okolicach miejscowości Mika (powiat garwoliński) oraz torów w okolicach miejscowości Gołąb (powiat puławski).

Wczoraj przed południem premier Donald Tusk stwierdził, że eksplozja niedaleko stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. W swoim wpisie w mediach społecznościowych ocenił, że wysadzenie toru „to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli”.

Trwa śledztwo. Tak jak w poprzednich tego typu przypadkach, dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą

— zapewnił premier.

Śledztwo o charakterze terrorystycznym

W związku z uszkodzeniem infrastruktury kolejowej neo-prokuratura wszczęła wczoraj śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Jak podała w swoim komunikacie, działania te sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledztwo będzie prowadzone przez zespół prokuratorów. W skład zespołu wejdą prokuratorzy z mazowieckiego wydziału PZ PK oraz funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dziś planowane jest też nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.

xyz/PAP

