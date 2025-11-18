ZDJĘCIA

Niebezpieczny wypadek w Warszawie. Zderzyły się tramwaje i autobus, 23 osoby są poszkodowane! Na miejscu pracują służby

Miejsce zderzenia dwóch tramwajów i autobusu na alei Solidarności w Warszawie / autor: PAP/Rafał Guz
Miejsce zderzenia dwóch tramwajów i autobusu na alei Solidarności w Warszawie / autor: PAP/Rafał Guz

W Warszawie na alei „Solidarności” doszło do zderzenia dwóch tramwajów i autobusu miejskiego. W jego wyniku 23 osoby zostały poszkodowane, które są badane w karetkach będących na miejscu. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu.

Do wypadku doszło około godz. 7.50 na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa tramwaje i autobus. Prawdopodobnie tramwaj linii numer 4 najechał na autobus linii 160, po czym autobus uderzył w tramwaj przejazdu technicznego, którym nie podróżowali pasażerowie

— poinformował Urbanowicz.

Jak doszło do zderzenia? Wyjaśnia to podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Tramwaje i autobus jechały w tym samym kierunku drogą przeznaczoną do ruchu tramwajowo-autobusowego. W pewnym momencie na siebie najechały. Na miejscu są policjanci oraz załogi pogotowia

— powiedział Markiewicz.

Dodał, że w wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało 15 osób, które badane są w karetkach będących na miejscu.

Jak podał Zarząd Transportu Miejskiego, z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie pl. Bankowego tramwaje linii 13, 20, 23, 26 jadące w kierunku Cmentarz Wolski – Boernerowo – Nowe Bemowo – Metro Młociny zostały skierowane na trasy objazdowe najbliższymi możliwymi przejezdnymi ciągami.

kk/TVN24/PAP

