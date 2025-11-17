Słup ognia widoczny na wysokość ok. 20 m! W Krakowie doszło do rozszczelnienia i pożaru gazociągu. Służby są na miejscu

Pogotowie gazowe i strażacy od godzin rannych prowadzą działania przy ulicy Komandosów na osiedlu Podwawelskim w Krakowie, gdzie - z powodu rozszczelnienia gazociągu - słup ognia jest widoczny na wysokość około 20 metrów.

Nie ma informacji o tym, aby w zdarzeniu ktoś ucierpiał. Teren w pobliżu źródła gazu jest zabezpieczony.

Działania na miejscu trwają od ok. godz. 4 rano i prawdopodobnie - zdaniem strażaków - mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Rozszczelniona jest instalacja gazowa średniego ciśnienia. Słup ognia cały czas widać na wysokość ok. 20 metrów

— powiedział rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.

Jak podkreślił, główne działania prowadzą służby gazowe. Straż pożarna - zabezpieczyła miejsce, wyznaczyła strefy zagrożenia i rozstawiła kurtyny wodne, monitoruje stężenie gazu na obrzeżach strefy zagrożenia.

Około godziny 4:00 na terenie ogródków działkowych w Krakowie doszło do rozszczelnienia i pożaru gazociągu średniego ciśnienia. W bezpośrednim sąsiedztwie brak zabudowań mieszkalnych. Spaleniu uległ drewniany pustostan. W działaniach 25 strażaków i 6 samochodów

— przekazał w serwisie X rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

