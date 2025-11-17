Pogotowie gazowe i strażacy od godzin rannych prowadzą działania przy ulicy Komandosów na osiedlu Podwawelskim w Krakowie, gdzie - z powodu rozszczelnienia gazociągu - słup ognia jest widoczny na wysokość około 20 metrów.
Nie ma informacji o tym, aby w zdarzeniu ktoś ucierpiał. Teren w pobliżu źródła gazu jest zabezpieczony.
Działania na miejscu trwają od ok. godz. 4 rano i prawdopodobnie - zdaniem strażaków - mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Rozszczelniona jest instalacja gazowa średniego ciśnienia. Słup ognia cały czas widać na wysokość ok. 20 metrów
— powiedział rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.
Jak podkreślił, główne działania prowadzą służby gazowe. Straż pożarna - zabezpieczyła miejsce, wyznaczyła strefy zagrożenia i rozstawiła kurtyny wodne, monitoruje stężenie gazu na obrzeżach strefy zagrożenia.
Około godziny 4:00 na terenie ogródków działkowych w Krakowie doszło do rozszczelnienia i pożaru gazociągu średniego ciśnienia. W bezpośrednim sąsiedztwie brak zabudowań mieszkalnych. Spaleniu uległ drewniany pustostan. W działaniach 25 strażaków i 6 samochodów
— przekazał w serwisie X rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.
