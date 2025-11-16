Otwarte zostały dwa zamknięte dotychczas drogowe przejścia graniczne z Białorusią: Bobrowniki-Bierestowica i Kuźnica Białostocka-Bruzgi. Rząd ma monitorować funkcjonowanie przejść granicznych pod kątem bezpieczeństwa.
Na granicy z Białorusią otwarte dla ruchu osobowego były wcześniej jedynie przejście graniczne Terespol-Brześć, a dla ciężarowego przejście Kukuryki-Kozłowicze. Otwarte są również kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć. Gotowość do wznowienia ruchu na dwóch przejściach granicznych w Bobrownikach oraz Kuźnicy Białostockiej zapowiadał w październiku premier Donald Tusk. Zaznaczał wówczas, że otwarcie nastąpi na próbę, po konsultacji z Litwą.
W piątek premier podczas konferencji poinformował, że decyzja o otwarciu przejść granicznych związana była z sytuacją mieszkańców Podlasia, szczególnie w pobliżu granicy, którzy „ponoszą i tak bardzo duże ciężary z agresywną polityką Białorusi na granicy”.
Zaznaczył, że decyzja ta konsultowana była wspólnie z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Otwarte przejścia graniczne
W poniedziałek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, wznowiony został ruch graniczny na tych dwóch drogowych przejściach granicznych.
Przejście Bobrowniki–Bierestowica otwarte zostało z ograniczeniem dla ruchu towarowego – wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej – oraz ruchu osobowego, w tym autokarów.
Natomiast przejście graniczne, Kuźnica Białostocka–Bruzgi otwarte zostało z ograniczeniem do ruchu osobowego – z wyłączeniem ruchu autobusowego.
W piątkowym komunikacie MSWiA podkreśliło natomiast, że „rząd będzie monitorował funkcjonowanie obu przejść granicznych pod kątem bezpieczeństwa i jeżeli uzna, że są ryzyka z tym związane, rozważy ich ponowne zamknięcie”.
W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Dwa z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach) pozostają zamknięte. Przejście w Połowcach zamknięto jeszcze w pandemii COVID-19.
olnk/PAP
