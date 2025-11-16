Ktoś wysadził tory kolejowe w Polsce?! Zatrzymano pociąg w powiecie garwolińskim. "Uszkodzenie fragmentu torowiska"

Niebezpieczny incydent w rejonie miejscowości Życzyn powiecie garwoliński! Maszynista pociągu zauważył nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej, okazało się, że w torowisku był ubytek o wielkości około jednego metra! Najpewniej doszło do celowego uszkodzenia poprzez detonację ładunku wybuchowego.

Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń

— podała mazowiecka policja.

Na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy Policji. Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem

— dodała.

Próba sabotażu?

Wedle informacji Telewizji Republika najpewniej to wydarzenie to nie przypadek, ale próba sabotażu.

Wczoraj, ok. godziny 21.00 policja otrzymała informację o eksplozji w tamtym rejonie

— przekazał na antenie Telewizji Republika red. Adrian Stankowski.

Od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego

— podał z kolei profil na X Dyspozytura Trakcji.

tkwl/X/Telewizja Republika

