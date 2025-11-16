Niebezpieczny incydent w rejonie miejscowości Życzyn powiecie garwoliński! Maszynista pociągu zauważył nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej, okazało się, że w torowisku był ubytek o wielkości około jednego metra! Najpewniej doszło do celowego uszkodzenia poprzez detonację ładunku wybuchowego.
Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń
— podała mazowiecka policja.
Na miejsce niezwłocznie skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy Policji. Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ruch kolejowy odbywa się sąsiednim torem
— dodała.
Próba sabotażu?
Wedle informacji Telewizji Republika najpewniej to wydarzenie to nie przypadek, ale próba sabotażu.
Wczoraj, ok. godziny 21.00 policja otrzymała informację o eksplozji w tamtym rejonie
— przekazał na antenie Telewizji Republika red. Adrian Stankowski.
Od godziny 7:30 trwa zamknięcie toru numer 1 na odcinku Dęblin-Życzyn po stwierdzeniu ubytku w torze o długości około 100 cm przez m-stę pociągu 12713 KM Warszawa Zach-Dęblin. Prawdopodobnie doszło do celowego uszkodzenia szyny poprzez detonację ładunku wybuchowego
— podał z kolei profil na X Dyspozytura Trakcji.
tkwl/X/Telewizja Republika
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/745884-ktos-wysadzil-tory-kolejowe-w-polsce-zatrzymano-pociag
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.