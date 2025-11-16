Uwaga na możliwą gołoledź! IMGW wydał ostrzeżenia dla 5 województw z północno-wschodniej części kraju

  • Kraj
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego, które będą powodowały gołoledź. / autor: Fratria, X/IMGW-PIB METEO POLSKA
Prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego, które będą powodowały gołoledź. / autor: Fratria, X/IMGW-PIB METEO POLSKA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla północno-wschodnich województw. Spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź.

Ostrzeżenia obowiązują na terenie części woj. pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Obowiązują one do godz. 10.

W powiatach ełckim, giżyckim, gołdapski, oleckim i węgorzewskim w woj. warmińsko-mazurskim oraz powiatach augustowskim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim i w mieście Suwałki w woj. podlaskim ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 10 do godz. 13.

Prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego, które będą powodowały gołoledź.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

olnk/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych