Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi dla północno-wschodnich województw. Spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego, powodującego gołoledź.
Ostrzeżenia obowiązują na terenie części woj. pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Obowiązują one do godz. 10.
W powiatach ełckim, giżyckim, gołdapski, oleckim i węgorzewskim w woj. warmińsko-mazurskim oraz powiatach augustowskim, sejneńskim, sokólskim, suwalskim i w mieście Suwałki w woj. podlaskim ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 10 do godz. 13.
Prognozowane są słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego, które będą powodowały gołoledź.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
