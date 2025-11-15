Zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia usłyszał 49-letni mieszkaniec Częstochowy, który trzymał niedźwiedzia brunatnego na terenie podczęstochowskiej gminy Kłomnice. Zwierzę trafiło już do poznańskiego ogrodu zoologicznego.
Jak przekazała śląska policja, sprawę nielegalnie przetrzymywanej niedźwiedzicy od ponad roku prowadziła funkcjonariuszka wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy. Dzięki policjantce niedźwiedzica została za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego.
Zwierzę trafiło do ZOO
Zastępca dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt Grzegorz-Prószyński podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie.
Wasza komenda jest pierwszą w Polsce, która oficjalnie przekazała zwierzę do Azylu. (…) Niedźwiedź dojechał cały i zdrowy do ZOO Poznań. Sama wyszła, zjadała i już niebawem, po badaniach, zaprasza do siebie w odwiedziny
— napisał w wiadomości zacytowanej przez śląską policję.
Policja zaznaczyła, że zwierzę wcześniej było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami - dlatego 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, za co może grozić kara do pięciu lat więzienia.
Przepisy o Centralnym Azylu dla Zwierząt z listopada 2022 r. weszły w życie z początkiem 2024 r. Instytucja już działa, ale sama placówka ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola niedaleko stolicy. Będzie służyć do czasowego przetrzymywania czterech grup gatunków zwierząt, w tym inwazyjnych gatunków obcych, gatunków CITES (zwierzęta zagrożone wyginięciem chronione konwencją waszyngtońską), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi oraz gatunków objętych ochroną.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Kolejny niedźwiedź przed domem w Bieszczadach! „Otworzyłam drzwi, a on stał pod drzwiami na dwóch łapach, więc szok”. Co je przyciąga?
— Szokujące wideo wywołało falę oburzenia! Kobieta dokarmiała… niedźwiedzia brunatnego. „Ludzie! Czy Wyście oszaleli?”
— Sprytny niedźwiedź! Wyprzedził włączenie zabezpieczeń i… zniszczył pasiekę w Bieszczadach. Ule miały być otoczone elektrycznym ogrodzeniem
— Przebierają się za niedźwiedzie, by zająć się porzuconym niedźwiadkiem! Ma nie przyzwyczajać się do ludzi. Sam nie przetrwałby w dziczy
— Niebezpieczny incydent w Dolinie Kościeliskiej! Niedźwiedź gonił turystę. TPN apeluje o ostrożność. „Nie dokarmiajcie dzikich zwierząt”
— Miał przestrzelone łopatki. Niedźwiedź brunatny konał kilka dni. Ranne zwierzę znaleźli pracownicy parku, a policja szuka sprawcy
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/745831-49-latek-przetrzymywal-niedzwiedzia-uslyszal-zarzut
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.