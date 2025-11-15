49-letni mężczyzna nielegalnie przetrzymywał... niedźwiedzia. Usłyszał zarzut, grozi mu nawet pięć lat więzienia. Zwierzę trafiło do ZOO

Niedźwiedź, którego przetrzymywał 49-latek / autor: Policja

Zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia usłyszał 49-letni mieszkaniec Częstochowy, który trzymał niedźwiedzia brunatnego na terenie podczęstochowskiej gminy Kłomnice. Zwierzę trafiło już do poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Jak przekazała śląska policja, sprawę nielegalnie przetrzymywanej niedźwiedzicy od ponad roku prowadziła funkcjonariuszka wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy. Dzięki policjantce niedźwiedzica została za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego.

Zwierzę trafiło do ZOO

Zastępca dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt Grzegorz-Prószyński podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie.

Wasza komenda jest pierwszą w Polsce, która oficjalnie przekazała zwierzę do Azylu. (…) Niedźwiedź dojechał cały i zdrowy do ZOO Poznań. Sama wyszła, zjadała i już niebawem, po badaniach, zaprasza do siebie w odwiedziny

— napisał w wiadomości zacytowanej przez śląską policję.

Policja zaznaczyła, że zwierzę wcześniej było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami - dlatego 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, za co może grozić kara do pięciu lat więzienia.

Przepisy o Centralnym Azylu dla Zwierząt z listopada 2022 r. weszły w życie z początkiem 2024 r. Instytucja już działa, ale sama placówka ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola niedaleko stolicy. Będzie służyć do czasowego przetrzymywania czterech grup gatunków zwierząt, w tym inwazyjnych gatunków obcych, gatunków CITES (zwierzęta zagrożone wyginięciem chronione konwencją waszyngtońską), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi oraz gatunków objętych ochroną.

tt/PAP

