39-letni agresywny mężczyzna zmarł w trakcie interwencji policji w Koninie! Sytuację wyjaśnia prokuratura

39-letni mężczyzna zmarł w trakcie wczorajszej interwencji policji w Koninie (woj. wielkopolskie) – poinformowała asp. Sylwia Król z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Sytuację wyjaśniają wydziały kontroli komendy wojewódzkiej i głównej policji oraz prokuratura.

Wczoraj konińscy funkcjonariusze zostali wezwani do agresywnie zachowującego się 39-latka w Gosławicach (dzielnica Konina). Zgłaszającą była matka mężczyzny, która przekazała policji, że boi się zachowania syna. Po przybyciu patrolu na miejsce 39-latek poszczuł policjantów psem, a jednego z nich uderzył metalową rurką – poinformowała Król.

Policjanci obezwładnili mężczyznę i założyli mu kajdanki. Na miejsce – jak dodała Król – wezwana została karetka pogotowia. Ratownicy zauważyli, że 39-latek traci przytomność. Podjęli reanimację, ale mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.

Podkreślamy, że policjanci poza siłą fizyczną, miotaczem gazu pieprzowego i kajdanek nie używali żadnych innych środków. Przebieg interwencji był rejestrowany przez kamery nasobne funkcjonariuszy

— przekazała rzeczniczka prasowa konińskiej policji.

Król dodała, że sytuacja jest wyjaśniana przez wydziały kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Głównej Policji. Interwencję bada też Prokuratura Rejonowa w Koninie.

tkwl/PAP

