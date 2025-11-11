11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Ten moment stał się symbolem odzyskania niepodległości. Co roku, 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. W 107. rocznicę tamtych wydarzeń, w całej Polsce odbędą się uroczystości związane z tym dniem. Zapraszamy Państwa do śledzenia tych wydarzeń razem z nami na portalu wPolityce.pl i wspólnego świętowania.
Obchody Święta Niepodległości
07:25. „Odzyskaliśmy Polskę!”
11 listopada - po walce pięciu pokoleń, pracy, konsekwentnym dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą - stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom. „Odzyskaliśmy Polskę!”
Niech żyje Polska!
02:10. Empire State Building rozświetlone polskimi barwami!
W poniedziałek wieczorem piłkarz Robert Lewandowski jako pierwszy w historii Polak symbolicznie rozświetlił polskimi barwami narodowymi legendarny nowojorski drapacz chmur Empire State Building. Wyraził dumę z faktu, że jest Polakiem.
HARMONOGRAM najważniejszych dzisiejszych uroczystości
W całym kraju odbędą się dzisiaj uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia państwowe. Uroczystości rozpoczną się już z samego rana.
08:00 - Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem na czele złożą wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości w Warszawie: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.
09:00 - Potem prezydencka para Karol i Marta Nawroccy, a także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wezmą udział w Mszy za ojczyznę, która będzie celebrowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
10:30 - W Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki tradycyjnie wręczy odznaczenia państwowe; podczas tej uroczystości planowane jest wystąpienie głowy państwa.
12:00 - W południe przedstawiciele najwyższych władz państwowych, z prezydentem i jego małżonką na czele, wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego.
13:15 Po południu planowane jest złożenie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńców przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
14:00 Ulicami Warszawy przejdzie też Marsz Niepodległości. Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska” rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni stadionu Narodowego. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Udział w marszu deklarują politycy Konfederacji i PiS. Do udziału w wydarzeniu zachęcił prezydent Karol Nawrocki.
Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia
— powiedział Nawrocki w filmie opublikowanym w sobotę na X. Dodał, że to okazja, by dać światu pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę.
Z okazji Święta Niepodległości odbędzie się też m.in. koncert „Wspólna Niepodległa” organizowany przed Muzeum Historii Polski w Warszawie.
