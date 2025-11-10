Potrzebujemy młodych ludzi gotowych do obrony ojczyzny. Dlatego ruszył program powszechnych szkoleń obronnych. Jesteście w tym bardzo potrzebni – powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po podpisaniu porozumienia o współpracy między MON a Zjednoczeniem Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.
Podpisane w poniedziałek porozumienie o współpracy umożliwi wykorzystanie potencjału 125 bractw w zakresie edukacji obronnej, szkolenia strzeleckiego i budowania rezerw osobowych.
Jak podkreślił szef MON, bracia kurkowi stanowią niezwykle barwny punkt odniesienia do polskiej tradycji.
Ta barwność jest nam potrzebna. Ona jest też inaczej wtedy zrozumiana przez młode pokolenia
— ocenił.
To piękna, polska tradycja. To jest piękna nasza ojczyzna właśnie wzbogacona tego typu działaniami i zachowaniami. Ten wymiar patriotyczny, historyczny, tradycyjny będzie uzupełniony w bardzo praktycznym wymiarze
— dodał Kosiniak-Kamysz.
Podkreślił, że „potrzebujemy dzisiaj młodych ludzi gotowych do obrony ojczyzny”.
Dlatego edukacja z wojskiem, dlatego ruszył program powszechnych szkoleń obronnych. Jesteście w tym bardzo potrzebni
— zwrócił się do wszystkich zgromadzonych.
Tym bardziej jesteście nam potrzebni, żeby nieść ten kaganek oświaty informacji o bezpieczeństwie, nauki o bezpieczeństwie, organizowania wspólnie przedsięwzięć, szkoleń, wykorzystania potencjału logistycznego i infrastrukturalnego, który wiąże się z waszą organizacją
— dodał.
Ocenił, że zawarte porozumienie jest korzystne dla obu stron, a lepszego momentu na jego podpisanie, niż w wieczór poprzedzający uroczystości państwowe „nie można sobie chyba wymarzyć”.
Na uroczystości głos zabrał wiceprezes organizacji Andrzej Pawłowski.
Dzisiaj mija 35 rocznica od podpisania aktu reaktywacji Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich po okresie II wojny światowej. Nie ukrywam, że jest to bardzo ważny czas dla nas. Pokazuje, że państwo i bractwo kurkowe może wspólnie działać i dla dobra kraju, i dla dobra społeczeństwa
— zaznaczył.
Jak podkreślono na uroczystości, bracia kurkowi uczestniczą w uroczystościach państwowych, współpracują z samorządami, szkołami i instytucjami kultury, promując postawy obywatelskie i odpowiedzialność za wspólnotę. ZKBS RP jest też członkiem Europejskiej Federacji Strzelców Historycznych (EGS – European Community of Historical Shooting Guilds), zrzeszającej organizacje brackie z wielu krajów Europy.
