Zapaść w służbie zdrowia objawia się w kolejnych aspektach! Pojawił się bulwersujący plan ograniczenia całodobowego dyżuru Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jednorożcu w powiecie przasnyskim na Mazowszu. Mieszkańcy są zaniepokojeni pomysłami likwidacji karetki. Sprawą zajęła się Telewizja wPolsce24.
Sytuacji przyjrzał się reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski.
Mieszkańcy małej miejscowości Jednorożec 20 kilometrów od Przasnysza są oburzeni. Jedyny ambulans, który tutaj obsługuje gminę i ościenne miasteczka, miejscowości, wsie ma zostać od 1 stycznia ograniczony do tego stopnia, że w godzinach nocnych po prostu będzie niedostępny
— wskazał.
Będzie to oznaczało, że najbliższy ambulans będzie musiał przyjechać z odległego o 20 kilometrów Przasnysza. To w sytuacjach krytycznych może być zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi
— dodał.
Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że premier z jednej strony opowiada o tym, że jesteśmy 20. gospodarką świata, że budujemy farmy wiatrowe na Bałtyku, a z drugiej strony w małej miejscowości, na północnym Mazowszu, ludzie w godzinach nocnych będą musieli liczyć sami na siebie. Po tych kuriozalnych pomysłach, o których usłyszeliśmy w ubiegłym tygodniu, że kobiety rodzące w mniejszych miejscowościach mają zgłaszać się na SOR-y, ponieważ są likwidowane oddziały położnicze, teraz pomysł jest taki, żeby to może strażacy, którzy są przeszkoleni w ratownictwie, będą udzielali pomocy wtedy, kiedy nie będzie tutaj w nocy karetki
— zaznaczył.
Poważna sprawa
Sprawę nagłośnił w mediach społecznościowych europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba.
Kolejna trudna sytuacja w systemie zdrowia! Zwracam się z pilną prośbą do Wojewody Mazowieckiego m o natychmiastową interwencję w sprawie likwidacji karetki w powiecie przasnyskim. Sprawa jest bardzo poważna, tu chodzi o życie i zdrowie ludzi
— napisał.
Rząd ma czas na igrzyska i propagandę, ale prawdziwe problemy trzeba rozwiązywać! Liczę, że w tej sprawie zapadną szybkie i odpowiedzialne decyzje
— dodał.
Ratownicy apelują o wsparcie
Więcej informacji na ten temat przedstawił w serwisie X profil „Służby w akcji”.
Zgodnie z opublikowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki „Planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego”, od 1 stycznia 2026 roku jeden z zespołów ratownictwa medycznego może zostać ograniczony do pracy tylko w godzinach dziennych. To decyzja, która – jeśli zostanie wprowadzona w życie – może mieć dramatyczne skutki dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu
— podkreślono.
Mniej karetek – dłuższy czas oczekiwania na ratunek. Obecnie w powiecie przasnyskim całodobowo funkcjonują trzy Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego (PZRM), zlokalizowane w Przasnyszu, Chorzelach i Jednorożcu. Zgodnie z planami, to właśnie zespół z Jednorożca miałby pracować tylko w dzień. „Takie plany niosą za sobą realne zagrożenie dla mieszkańców naszego powiatu, ale także dla powiatów sąsiednich, w których Zespół Ratownictwa Medycznego stacjonujący w Jednorożcu udziela również pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia” – czytamy w oświadczeniu Ratownictwa Medycznego Przasnysz. Oznacza to, że w godzinach nocnych i porannych dyspozytorzy będą mieli do dyspozycji zaledwie dwie karetki, które będą musiały obsługiwać cały powiat i część terenów ościennych. Już teraz, jak alarmują ratownicy, z powodu braku „wolnej” karetki do niektórych wezwań wysyłane są jednostki Straży Pożarnej, które nie są przystosowane do udzielania zaawansowanej pomocy medycznej
— dodano.
Najwięcej nagłych przypadków – w nocy! Dane statystyczne nie pozostawiają złudzeń: najwięcej przypadków zawałów serca, udarów mózgu czy nagłych zatrzymań krążenia występuje właśnie w godzinach nocnych oraz we wczesnych godzinach porannych. Ograniczenie pracy jednej z karetek właśnie w tym czasie może więc oznaczać dramatyczne opóźnienia w udzieleniu pomocy – a w konsekwencji, zagrożenie dla życia mieszkańców
— wyjaśniono.
Ratownicy apelują o wsparcie. Ratownicy medyczni z Przasnysza zwracają się z apelem do wszystkich mieszkańców, samorządowców i mediów o nagłośnienie sprawy i sprzeciw wobec planów ograniczenia pracy zespołu z Jednorożca. „Prosimy o rozpowszechnianie informacji, aby dodatkowo nagłośnić problem. Wspólnie możemy zapobiec decyzji, która bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo nas wszystkich” – apelują ratownicy. Na oficjalnym profilu Facebook „Ratownictwo Medyczne Przasnysz” publikowane są kolejne informacje i apele o wsparcie. Organizatorzy inicjatywy proszą o jak najszersze udostępnianie postów i zainteresowanie tematem lokalnych mediów oraz władz samorządowych
— wskazano na profilu „Służby w akcji”.
