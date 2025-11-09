Dramatyczna sytuacja w NFZ uderza w kolejne dziedziny ochrony zdrowia. Każdego dnia docierają do nas szokujące sprawy dotyczące tego, na co skończyły się pieniądze. Teraz okazuje się, że funduszy nie ma nawet na program in vitro, czyli flagowy program koalicji 13 grudnia, który Donald Tusk próbował przedstawić jako swój wielki sukces.
Jakub Kosikowski, rezydent onkologii klinicznej w swoim programie w Kanale Zero zwrócił uwagę, że zabrakło pieniędzy na promowany przez rząd program in vitro.
Zgłosili się do nas nasi widzowie z informacją, że niestety, ale kliniki in vitro odsyłają pacjentów, mówiąc, że nie mają już pieniędzy na ten program w tym roku i zapraszają po nowym roku
— powiedział.
Zadzwoniłem do kolegów, do koleżanek ginekologów i okazało się, że faktycznie pieniędzy nie ma i kliniki odsyłają
— dodał.
Sprawę skomentował także w mediach społecznościowych.
News Kanału Zero, niestety bardzo smutny. Ministerstwo Zdrowia zabrakło pieniędzy na sztandarowy program - na in vitro. Rozmawiamy ze pacjentami, którym przerwano leczenie oraz dwoma specjalistami od in vitro, którzy potwierdzają nasze ustalenia
— wskazał Jakub Kosikowski.
To uderza w DNA koalicji
Głos w serwisie X zabrał także Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News.
To jest politycznie grubsze niż dotychczasowe historie z brakiem kasy w NFZ, bo uderzające w DNA tej koalicji i jeden z niewielu sukcesów
— podkreślił.
Klęska rządu
Warto przypomnieć, że dla koalicji 13 grudnia program finansowania in vitro był flagowym. Sam Donald Tusk próbował ogrzewać się w jego blasku.
To zresztą jeden z niewielu programów, o których można powiedzieć - niezależnie od tego, jak się ocenią tę sprawę - że dotrzymali oni słowa.
No cóż… nawet tutaj zawiedli.
