Zarówno grupy Polonii spoza Paryża, jak i Polacy mieszkający w stolicy Francji, były dziś obecne w katedrze Notre Dame, dokąd po kilkuletniej przerwie - spowodowanej pożarem i odbudową świątyni - do odbudowanej kaplicy wróciła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W uroczystości wzięła również udział małżonka prezydenta RP Marta Nawrocka, którą przyjęto niezwykle ciepło.
Ciepłe przyjęcie Pierwszej Damy
Pierwszej Damie RP Marcie Nawrockiej towarzyszył w Paryżu Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
Niech Matka Boska naszego prezydenta ma w opiece
— powiedziała jedna z kobiet obecnych na spotkaniu z Pierwszą Damą, która wykonała również serię selfie.
„Jest to potrzeba serca”
50-osobowa grupa przyjechała na uroczystość z Orleanu, z parafii św. Józefa; aby dojechać do Paryża, grupa wyruszyła o godz. 6 rano.
Jako katoliczka uważam, że to jest mój obowiązek, jeśli mam możliwość przyjechać - być tu w tym dniu, razem z moimi rodakami. Jest to potrzeba serca
— powiedziała PAP pani Magdalena z tej grupy, która czekała w długiej kolejce do katedry, by wejść na mszę.
Już tyle lat jesteśmy tutaj - ja osobiście - 40 lat. Nigdy nie zatraciłam tego ducha polskości i oprócz tego, że wierzę w Boga, potrzebuję być w takich miejscach, uczestniczyć w takich uroczystościach
— dodała.
„Ma to dla nas ogromne znaczenie”
Z przeciwnego kierunku, z północy, przyjechała grupa z miasta Douai (na wschód od Lens) w departamencie Nord; aby dojechać do Paryża, również musiała wyruszyć wcześnie rano. Do grupy należą muzycy - którzy w tłumie przed Notre Dame wyróżniali się z powodu góralskich strojów ludowych - grający polski folklor w kościołach na północy Francji.
Ma to dla nas ogromne znaczenie. (To) dużo emocji i piękny moment dla każdego francuskiego Polaka
— powiedziała pani Agnieszka z tej grupy.
Mieszkanka Paryża, pani Grażyna, powiedziała po uroczystości, że jest bardzo wzruszona, ponieważ uczestniczyła w pierwszym odsłonięciu polskiej kaplicy w 2018 roku.
Dla niej możliwość pomodlenia się w Notre Dame przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oznacza „połączenie duchowe z tymi, którzy odeszli”. Rozmówczyni PAP podkreśliła, że bardzo przeżyła pożar katedry w 2019 roku, a teraz cieszy się, że we Francji „ludzie chcą wierzyć”, co nazwała „dobrym znakiem” dla Polski i Polonii.
Polska kaplica w Notre Dame
Polska kaplica mieści się w ambicie (obejściu chóru) Notre Dame, po lewej stronie. Została zainaugurowana 1 grudnia 2018 roku w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednak już kilka miesięcy później, 15 kwietnia 2019 roku, w wyniku pożaru w katedrze miejsce to stało się niedostępne dla wiernych. Powrót obrazu, przekazanego przez jasnogórski klasztor, stał się możliwy po otwarciu w 2024 roku katedry Notre Dame po trwającej pięć lat odbudowie.
tt/PAP
