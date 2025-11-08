Sytuacja w służbie zdrowia pod rządami koalicji 13 grudnia jest dramatyczna! Doszło już do tego, że zdesperowani lekarze i rodzice zmuszeni są do… zakładania internetowych zbiórek na sprzęt do szpitala.
Fundacja SIEPOMAGA rozpoczęła zrzutkę na tomograf dla szpitala „Zdroje” w Szczecinie. Zrobiła to z inicjatywy lekarzy, małych pacjentów i ich rodziców.
Tylko tu, w Szczecinie, w Szpitalu Zdroje można wykonać operację, która uratuje ich życie. Można… ale tylko w teorii. W rzeczywistości niezbędny do przeprowadzenia zabiegu tomograf zepsuł się ponad rok temu! Od tego czasu dzieci wciąż czekają. Czekają na swoją szansę na życie
— napisano na stronie zbiórki.
10-letnia Sara od urodzenia cierpi na dysplazję kręgosłupowo-nasadową. Już teraz musi być noszona przez rodziców, choć jeszcze niedawno stawiała kroki samodzielnie… Przestała chodzić, bo na czas nie została u niej wykonana operacja kręgów szyjnych i doszło do paraliżu. Dzień po dniu Sara po prostu traci sprawność…
— wskazano.
Wada kręgów szyjnych u 11-letniej Nikoli powoduje nieustanny ucisk na rdzeń kręgowy - Nikolka czeka na operację już prawie 1,5 roku. Każdy dzień to jak dramatyczne odliczanie czasu do kalectwa, które bez operacji jest po prostu nieuniknione…
— podkreślono.
Koszt 3,5 miliona złotych jest zbyt duży dla szpitala, który nie jest w stanie samodzielnie pokryć tej kwoty.
Rodzice w desperacji
Sprawę w rozmowie z Onetem skomentował Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
To przejaw determinacji i wielkiej desperacji, że rodzice i pacjenci przy wsparciu fundacji charytatywnej czy portalu crowdfundingowego zakładają zbiórkę na tomograf śródoperacyjny dla szpitala Zdroje. To sytuacja kuriozalna, ale pokazuje w jak głębokiej zapaści znajduje się ochrona zdrowia w Polsce. Szpital od miesięcy nie jest w stanie zakupić niezbędnego do operowania dzieci sprzętu. Czy kwota 3,5 mln zł jest zawrotna?
— wskazał.
To sytuacja symboliczna, która jak w soczewce pokazuje w jak poważnym kryzysie się znajdujemy. Lekarze i pacjenci, czy szerzej społeczeństwo robią „ściepę” na tomograf, bo szpital nie ma pieniędzy. Niech tak będzie. Jako Izba Lekarska będziemy tę zbiórkę promować i namawiać lekarzy do zaangażowania
— dodał w rozmowie z Onetem.
