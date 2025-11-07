„W tej chwili mamy zarejestrowanych łącznie 5731 osób, które są chętne, by wziąć udział w programie powszechnych szkoleń obronnych ‘wGotowości’” - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Wczoraj rano na konferencji prasowej w siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział rozpoczęcie 22 listopada br. pilotażu programu powszechnych szkoleń obronnych „wGotowości”. Podkreślił, że realizacja programu to sposób na zbudowanie odporności społecznej, informacji i nauki niezbędnych umiejętności dla każdego, kto będzie chciał skorzystać z tego typu szkoleń.
Szef MON wyjaśnił, że ma się on składać się z kilku modułów i dotyczyć „wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z tego skorzystać”. Zarówno najmłodszych - dzieci, szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, pracowników i firm w formie szkoleń indywidualnych i grupowych, a także seniorów.
Wieczorem Kosiniak-Kamysz we wpisie na X poinformował, że pierwszego dnia zapisów na kursy zgłosiło się już ponad 3770 osób. Wśród nich - jak przekazał - na podstawowy kurs bezpieczeństwa zapisało się 1196 osób, kurs przetrwania - 1125 osób, kurs medyczny - 993 osoby, a na kurs cyberhigieny - 280 osób.
Blisko 6 tys. zarejestrowanych osób
Dziś w Polsat News wiceminister obrony Cezary Tomczyk wskazał, że „w tej chwili mamy zarejestrowanych łącznie 5731 osób”. Zaznaczył, że jest to liczba osób, które „od wczoraj, czyli w ciągu właściwie 23 godzin, zarejestrowali się na to szkolenie”.
To jest bardzo dużo, bo do tej pory w ciągu np. dwóch lat, jeżeli chodzi o różnego rodzaju szkolenia, to było np. kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jeżeli chodzi o to szkolenia obronne, nie wojskowe
— zaznaczył Tomczyk.
Jak dodał, pierwsza część, która trwa od jednego do czterech dni, to są szkolenia obronne, które dotyczą szkolenia zarówno z obrony cywilnej, jak i z podstaw np. przetrwania, czy elementów paramedycznych dotyczących wojska.
Są to szkolenia bez broni, podczas których można dowiedzieć się tego, jak głowa rodziny mogłaby się zachować w sytuacji zagrożenia i co trzeba wiedzieć w sprawie podstawowych kwestii bezpieczeństwa
— podkreślił wiceminister obrony.
Fundamentalne znaczenie dla wojska
Zaznaczył, że druga ścieżka trwa 28 dni i ma ona fundamentalne znaczenie dla wojska.
Jest to szkolenie rezerwy, czyli szkolenia wojskowe, specjalistyczne, podstawowy kurs, jeżeli chodzi o szkolenie wojskowe
— mówił.
To jest albo dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, albo wakacje z wojskiem, albo szkolenia od początku, które zakładają, że ktoś po szkoleniu stanie się rezerwistą
— tłumaczył Tomczyk.
Program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do końca roku resort obrony planuje przeszkolić 100 tys. osób, a w przyszłym roku - 400 tys. w ramach różnych ścieżek - indywidualnie, grupowo, w ramach programu „Edukacja z wojskiem”, w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Zapisów na pilotaż szkoleń już od wczoraj dokonywać można przez aplikację mObywatel.
