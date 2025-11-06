Śp. Elżbieta Penderecka spocznie w krakowskiej w krypcie Panteonu Narodowego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 listopada

8 listopada w krakowskim kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła odbędą się uroczystości pogrzebowe Elżbiety Pendereckiej. Po Mszy urna z prochami zmarłej spocznie w krypcie Panteonu Narodowego.

Informację o miejscu i terminie pochówku przekazał PAP dyrektor Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena Andrzej Giza. Jak poinformował, ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę o godz. 12 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Dzień wcześniej, w piątek, o godz. 19 w tej samej świątyni odbędzie się wieczornica poświęcona pamięci Elżbiety Pendereckiej.

CZYTA RÓWNIEŻ: Nie żyje Elżbieta Penderecka. „Odeszła nagle…”. „Jej kulturotwórcza działalność zyskiwała szerokie uznanie w kraju i za granicą”

Przy urnie z prochami zmarłej artyści Sinfonietty Cracovii wypełnią kościół muzyką, a aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski – poezją Cypriana Kamila Norwida oraz Czesława Miłosza. Wszyscy pragnący uczcić pamięć śp. Elżbiety Pendereckiej będą mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej

— podkreślił.

Życie i kariera śp. Pendereckiej

Elżbieta Penderecka (ur. 1947 r. w Krakowie) zainicjowała wiele imprez kulturalnych w kraju i za granicą. Była m.in. prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, które zajmuje się organizacją Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie. Zasiadała też we władzach międzynarodowych fundacji muzycznych.

Studiowała fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1965 r. wyszła za Krzysztofa Pendereckiego, od tamtej pory prowadziła sekretariat swojego męża i wspierała go w jego działalności.

Penderecka przyczyniła się do powstania orkiestry kameralnej Sinfonietta Cracovia, oficjalnej orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

W 2002 r. decyzją KulturForum Europa (Europejskie Forum Kultury) Penderecka została laureatką jubileuszowej Europejskiej Nagrody Kultury 2002 za osiągnięcia jako „ambasador Polski w otwieraniu Unii Europejskiej na Wschód”.

Elżbieta Penderecka zmarła 31 października w Warszawie. Miała 78 lat.

CZYTA TAKŻE: Politycy wspominają zmarłą Elżbietę Penderecką: „Zasłużona dla wielkiego dzieła swojego męża”; „Jej wizja i energia inspirowały wszystkich”

xyz/PAP

