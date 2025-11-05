Wleciały kolejne drony? DORSZ potwierdza poszukiwania. „Niemal dwuipółgodzinne czynności z użyciem śmigłowca..."

Sprawdź Zakaz lotów dronami / Komunikat dorsz ws. poszukiwań niezidentyfikowanego drona (screen z X) / autor: Fratria/X-Dowództwo Operacyjne RSZ (screen)
Zakaz lotów dronami / Komunikat dorsz ws. poszukiwań niezidentyfikowanego drona (screen z X) / autor: Fratria/X-Dowództwo Operacyjne RSZ (screen)

Niemal dwuipółgodzinne czynności z użyciem śmigłowca nie potwierdziły wystąpienia jakiegokolwiek incydentu lotniczego” - czytamy w komunikacie DORSZ, odnośnie do wczorajszych poszukiwań drona w województwie świętokrzyskim.

Wczoraj wieczorem na południe od Kielc prowadzone były działania poszukiwawcze przez wojskowy śmigłowiec z Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego (LZPR)

— czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych przesłanym PAP.

Działania rozpoczęły się po otrzymaniu informacji z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o podejrzeniu zdarzenia lotniczego w tym rejonie.

Niemal dwuipółgodzinne czynności z użyciem śmigłowca nie potwierdziły wystąpienia jakiegokolwiek incydentu lotniczego

— dodało DORSZ w komunikacie i podkreśliło, że w działania zaangażowana była również policja i Państwowa Straż Pożarna.

Policja: Nic nie odnaleziono

Asp. Maciej Ślusarczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach powiedział PAP, że zgłoszenie służby otrzymały od mieszkanki powiatu pińczowskiego, która „widziała jakiś obiekt przelatujący i prawdopodobnie on mógł spaść na ziemię”.

Policja poważnie potraktowała sygnał i podjęła działania weryfikacyjne, sprawdzając pogranicze powiatu pińczowskiego z kieleckim.

Nie odnaleziono żadnego obiektu, uszkodzeń ani dowodów potwierdzających treść zgłoszenia

— podkreślił policjant.

xyz/PAP

