Od dawna pojawiały się alarmujące doniesienia dotyczące tego, że za rządów koalicji 13 grudnia system ochrony zdrowia przestał być wydolny. Sytuacja obecnie staje się wręcz dramatyczna. „Mamy informacje o tym, że pacjenci - także chorzy onkologicznie - są odsyłani z kwitkiem. Kończy się rok, brakuje pieniędzy. W tym roku trzeba to powiedzieć wprost: NFZ zbankrutował - powiedział dr Łukasz Jankowski w programie „Polsat News”.
Placówki medyczne przestały przyjmować nowych pacjentów, nawet tych leczących się onkologiczne. Warto przypomnieć, że rządzący szli do władzy, narzekając na stan opieki zdrowotnej w Polsce. Problem polega jednak na tym, że za ich rządów sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. ProblemY nie zniknęły „za dotknięciem czarodziejskiej różdżki”, tylko wręcz przybrały monstrualne rozmiary.
Odsyłani pacjenci i atak na lekarzy
Głos w sprawie na antenie Polsat News zabrał dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Zamiast dosypać pieniędzy i zapewnić pacjentom opiekę, rządzący pytają, kto zawinił. A winni są właśnie oni – politycy, którzy od lat nadzorują ochronę zdrowia w taki sposób, że system się po prostu zawalił. Zawalił się po cichu, a niemymi świadkami tego są pacjenci odsyłani z kwitkiem
— wskazał.
Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę, że Ministerstwo Zdrowia odpowiedzialnością za tę sytuację próbuje oskarżać lekarzy i pozostały personel medyczny, narzekając na jego wysokie zarobki.
Od lat, gdy rządzący nie potrafią sobie poradzić z systemem, znajdują kozła ofiarnego - lekarzy
— zauważył.
Pamiętamy hasła „pokaż lekarzu, co masz w garażu”. Potem, gdy protestowali rezydenci, słyszeliśmy, że „jedzą kanapki z kawiorem”. Teraz Ministerstwo znalazło 0,2 proc. lekarzy, którzy zarabiają dużo i epatuje nimi w mediach. Ale rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Nie pozwolimy się traktować jak winni całego kryzysu
— stwierdził.
„Nie widać żadnych pozytywnych działań”
Dr Jankowski nie zostawił suchej nitki na Ministerstwie Zdrowia.
Jeśli Ministerstwo naprawdę uważa, że część placówek należy zamknąć, niech weźmie za to odpowiedzialność. A nie robi tego po cichu, kalecząc przepisy i zrzucając winę na lekarzy. Bo wtedy można powiedzieć, że to lekarze nie chcą już pracować, dlatego szpital się zamyka
— stwierdził.
Dzisiaj nie widać żadnych pozytywnych działań. Jesteśmy ofiarami zaklęcia o „apolitycznych ekspertach”. Przecież nawet minister Adam Bodnar był kiedyś ekspertem, a dziś jest politykiem. Tak samo w resorcie zdrowia - tam też są politycy, tylko niepartyjni. Ale mówienie o „apolitycznym ministrze” to zaklęcie, w które nie można wierzyć
— przekonywał.
Jestem zaniepokojony kierunkiem, w jakim idą działania Ministerstwa. Bal na Titanicu trwa
— podsumował gorzko.
