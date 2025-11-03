Operator systemu BLIK przekazał dziś za pośrednictwem platform społecznościowych, że obserwowany atak DDoS może powodować czasowe problemy z realizacją płatności. To kolejny atak tego typu w ostatnich dniach i problemy z funkcjonowaniem systemu.
Operator przekazał zarówno na platformie X, jak i na Facebooku, że „obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM”.
Trwają prace nad przywróceniem płynności działania
— zapewniono.
Atak DDoS zakłócił działanie BLIKA także przedwczoraj. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował wówczas, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych.
Przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową
— dodawał.
Przeciążenie serwerów
Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.
BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.
W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.
