Operator systemu BLIK przekazał dziś za pośrednictwem platform społecznościowych, że obserwowany atak DDoS może powodować czasowe problemy z realizacją płatności. To kolejny atak tego typu w ostatnich dniach i problemy z funkcjonowaniem systemu.

Operator przekazał zarówno na platformie X, jak i na Facebooku, że „obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM”.

Trwają prace nad przywróceniem płynności działania

— zapewniono.

Atak DDoS zakłócił działanie BLIKA także przedwczoraj. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski informował wówczas, że od wczesnych godzin porannych obserwowane są zakłócenia w działaniu systemów płatniczych.

Przyczyną był zewnętrzny atak typu DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową

— dodawał.

Przeciążenie serwerów

Ataki typu DDoS polegają na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł, co może prowadzić do czasowej niedostępności usług.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

maz/PAP

