„Radiowóz, którym policjanci ścigali osobową skodę, wypadł z drogi i uderzył w drzewo; wskutek wypadku do szpitala trafił jeden z funkcjonariuszy” - poinformował PAP mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca skody w dalszym ciągu jest poszukiwany.
Do wypadku doszło w Pęcicach (pow. pruszkowski). Policjanci ścigali osobową skodę, której kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
W wyniku tego pościgu i ze względu na jego dynamikę policjanci wypadli na jednym z łuków drogi i uderzyli w drzewo
— przekazał mł. asp. Paweł Chmura.
Dodał, że wskutek wypadku ranny został policjant, który podczas jazdy siedział na miejscu pasażera; został przewieziony do szpitala. Jak poinformowała policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca skody w dalszym ciągu jest poszukiwany.
Informację o pościgu jako pierwsze podało RMF FM.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/744739-brawurowy-poscig-policji-zakonczony-na-drzewie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.