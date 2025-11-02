Brawurowy pościg policji zakończony na drzewie. Funkcjonariusz trafił do szpitala. Nie udało się zatrzymać uciekającego

Do wypadku doszło w Pęcicach w powiecie pruszkowskim.
Radiowóz, którym policjanci ścigali osobową skodę, wypadł z drogi i uderzył w drzewo; wskutek wypadku do szpitala trafił jeden z funkcjonariuszy” - poinformował PAP mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca skody w dalszym ciągu jest poszukiwany.

Do wypadku doszło w Pęcicach (pow. pruszkowski). Policjanci ścigali osobową skodę, której kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

W wyniku tego pościgu i ze względu na jego dynamikę policjanci wypadli na jednym z łuków drogi i uderzyli w drzewo

— przekazał mł. asp. Paweł Chmura.

Dodał, że wskutek wypadku ranny został policjant, który podczas jazdy siedział na miejscu pasażera; został przewieziony do szpitala. Jak poinformowała policja, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca skody w dalszym ciągu jest poszukiwany.

Informację o pościgu jako pierwsze podało RMF FM.

